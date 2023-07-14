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India Fund Inc

mutual fund
IFN
Payout Change
Pending
Price as of:
$16.88 +0.05 +0.3%
primary theme
N/A
share class
(IFN) Primary
IFN (Mutual Fund)

India Fund Inc

Payout Change
Pending
Price as of:
$16.88 +0.05 +0.3%
primary theme
N/A
share class
(IFN) Primary
IFN (Mutual Fund)

India Fund Inc

Payout Change
Pending
Price as of:
$16.88 +0.05 +0.3%
primary theme
N/A
share class
(IFN) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

India Fund Inc

IFN | Fund

$16.88

$477 M

9.24%

$1.56

-

Vitals

YTD Return

3.6%

1 yr return

-7.2%

3 Yr Avg Return

-3.1%

5 Yr Avg Return

-9.6%

Net Assets

$477 M

Holdings in Top 10

58.0%

52 WEEK LOW AND HIGH

$16.8
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

India Fund Inc

IFN | Fund

$16.88

$477 M

9.24%

$1.56

-

IFN - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 3.6%
  • 3 Yr Annualized Total Return -3.1%
  • 5 Yr Annualized Total Return -6.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 9.2%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    India Fund Inc
  • Fund Family Name
    ABERDEENCF
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

IFN - Performance

Return Ranking - Trailing

Period IFN Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.6% N/A N/A N/A
1 Yr -7.2% N/A N/A N/A
3 Yr -3.1%* N/A N/A N/A
5 Yr -9.6%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period IFN Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -30.6% N/A N/A N/A
2021 1.0% N/A N/A N/A
2020 0.6% N/A N/A N/A
2019 -1.3% N/A N/A N/A
2018 -4.2% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period IFN Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.6% N/A N/A N/A
1 Yr -7.2% N/A N/A N/A
3 Yr -3.1%* N/A N/A N/A
5 Yr -6.0%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period IFN Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -30.6% N/A N/A N/A
2021 1.0% N/A N/A N/A
2020 0.6% N/A N/A N/A
2019 0.0% N/A N/A N/A
2018 -0.3% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

IFN - Holdings

Concentration Analysis

IFN Category Low Category High IFN % Rank
Net Assets 477 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 41 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 277 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 58.03% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. ICICI Bank Ltd 9.53%
  2. Infosys Ltd 8.39%
  3. Housing Development Finance Corp Ltd 7.86%
  4. Hindustan Unilever Ltd 6.89%
  5. Tata Consultancy Services Ltd 5.51%
  6. Bharti Airtel Ltd 4.98%
  7. UltraTech Cement Ltd 3.81%
  8. Power Grid Corp of India Ltd 3.79%
  9. HDFC Bank Ltd 3.69%
  10. Kotak Mahindra Bank Ltd 3.56%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High IFN % Rank
Stocks 		107.44% N/A N/A N/A
Cash 		0.15% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High IFN % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High IFN % Rank
Non US 		106.11% N/A N/A N/A
US 		1.33% N/A N/A N/A

IFN - Expenses

Operational Fees

IFN Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

IFN Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

IFN Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

IFN Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

IFN - Distributions

Dividend Yield Analysis

IFN Category Low Category High IFN % Rank
Dividend Yield 9.24% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

IFN Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

IFN Category Low Category High IFN % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

IFN Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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IFN - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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