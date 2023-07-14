Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
3.6%
1 yr return
-7.2%
3 Yr Avg Return
-3.1%
5 Yr Avg Return
-9.6%
Net Assets
$477 M
Holdings in Top 10
58.0%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|IFN Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|3.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-7.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-9.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IFN Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-30.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|0.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|-1.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IFN Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|3.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-7.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-6.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IFN Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-30.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|0.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-0.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN
|Category Low
|Category High
|IFN % Rank
|Net Assets
|477 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|41
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|277 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|58.03%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IFN % Rank
|Stocks
|107.44%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.15%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IFN % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IFN % Rank
|Non US
|106.11%
|N/A
|N/A
|N/A
|US
|1.33%
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IFN Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN
|Category Low
|Category High
|IFN % Rank
|Dividend Yield
|9.24%
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|IFN
|Category Low
|Category High
|IFN % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFN
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 30, 2023
|$0.390
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.430
|OrdinaryDividend
|Jan 11, 2023
|$1.140
|ExtraDividend
|Jun 30, 2022
|$0.496
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.543
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2019
|$0.552
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2019
|$0.552
|OrdinaryDividend
|Jan 10, 2019
|$1.593
|ExtraDividend
|Oct 02, 2018
|$0.613
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2018
|$0.613
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2018
|$0.656
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2014
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2010
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 2008
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Jan 12, 2007
|$0.128
|OrdinaryDividend
|Oct 18, 2006
|$0.505
|ExtraDividend
|Apr 20, 2006
|$0.101
|OrdinaryDividend
|Jan 12, 2006
|$3.765
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 2005
|$1.283
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2004
|$0.110
|OrdinaryDividend
|Jan 10, 2003
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jan 11, 2002
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Jan 10, 1997
|$0.008
|OrdinaryDividend
|Jan 13, 1995
|$0.111
|OrdinaryDividend
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