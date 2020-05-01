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Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
-5.8%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|HCREX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-5.8%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-2.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|HCREX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-7.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-1.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|HCREX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-5.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|2.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|HCREX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-7.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-0.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX
|Category Low
|Category High
|HCREX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|HCREX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|HCREX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX
|Category Low
|Category High
|HCREX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|HCREX
|Category Low
|Category High
|HCREX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCREX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 20, 2019
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 2019
|$0.016
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2019
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Mar 22, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 24, 2018
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2018
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Jun 22, 2018
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2017
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Sep 22, 2017
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2016
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 2016
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2016
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2016
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2015
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2015
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2015
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2014
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Sep 12, 2014
|$0.241
|OrdinaryDividend
|Jun 13, 2014
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2013
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2012
|$0.109
|OrdinaryDividend
|Sep 14, 2012
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2011
|$0.172
|OrdinaryDividend
|Sep 14, 2011
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2010
|$0.341
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2010
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2010
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Mar 17, 2010
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2020
|$0.015
|OrdinaryDividend
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