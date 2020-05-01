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Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic

mutual fund
HCIVX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.17 -0.33 -2.87%
primary theme
N/A
share class
(HCIVX) Primary
HCIVX (Mutual Fund)

Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic

Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.17 -0.33 -2.87%
primary theme
N/A
share class
(HCIVX) Primary
HCIVX (Mutual Fund)

Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic

Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.17 -0.33 -2.87%
primary theme
N/A
share class
(HCIVX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic

HCIVX | Fund

$11.17

-

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

-3.4%

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$11.5
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic

HCIVX | Fund

$11.17

-

0.00%

-

HCIVX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.7%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Hc Capital Trust - The Institutional Value Equity Port, HC Strategic
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

HCIVX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period HCIVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr -3.4%* N/A N/A N/A
10 Yr -3.1%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period HCIVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 -5.8% N/A N/A N/A
2019 4.9% N/A N/A N/A
2018 -3.7% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period HCIVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr -1.7%* N/A N/A N/A
10 Yr 4.1%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period HCIVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 -5.8% N/A N/A N/A
2019 4.9% N/A N/A N/A
2018 -1.8% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

HCIVX - Holdings

Concentration Analysis

HCIVX Category Low Category High HCIVX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High HCIVX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

HCIVX - Expenses

Operational Fees

HCIVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

HCIVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

HCIVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

HCIVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

HCIVX - Distributions

Dividend Yield Analysis

HCIVX Category Low Category High HCIVX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

HCIVX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

HCIVX Category Low Category High HCIVX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

HCIVX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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HCIVX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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