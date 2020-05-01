Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
-3.4%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|HCIVX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-3.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-3.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|HCIVX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-5.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|4.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-3.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|HCIVX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-1.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|4.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|HCIVX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-5.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|4.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-1.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX
|Category Low
|Category High
|HCIVX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|HCIVX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|HCIVX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX
|Category Low
|Category High
|HCIVX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|HCIVX
|Category Low
|Category High
|HCIVX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|HCIVX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Apr 24, 2020
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2020
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2019
|$0.079
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 2019
|$0.063
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2019
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Mar 22, 2019
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 24, 2018
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2018
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Jun 22, 2018
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2018
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2017
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Sep 22, 2017
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2017
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2017
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2016
|$0.075
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 2016
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2016
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2016
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2015
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2015
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2015
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2015
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2014
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Sep 12, 2014
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Jun 13, 2014
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Mar 14, 2014
|$0.108
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2013
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Sep 13, 2013
|$0.084
|OrdinaryDividend
|Jun 14, 2013
|$0.098
|OrdinaryDividend
|Mar 14, 2013
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2012
|$0.121
|OrdinaryDividend
|Sep 14, 2012
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2012
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 2012
|$0.118
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2011
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Sep 14, 2011
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2011
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2011
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2010
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2010
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2010
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Mar 17, 2010
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2009
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2009
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Jun 17, 2009
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Mar 18, 2009
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2008
|$0.089
|OrdinaryDividend
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