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Guggenheim Active Allocation Fund

mutual fund
GUG
Payout Change
No Change
Price as of:
$16.17 -0.02 -0.12%
primary theme
N/A
share class
(GUG) Primary
GUG (Mutual Fund)

Guggenheim Active Allocation Fund

Payout Change
No Change
Price as of:
$16.17 -0.02 -0.12%
primary theme
N/A
share class
(GUG) Primary
GUG (Mutual Fund)

Guggenheim Active Allocation Fund

Payout Change
No Change
Price as of:
$16.17 -0.02 -0.12%
primary theme
N/A
share class
(GUG) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Guggenheim Active Allocation Fund

GUG | Fund

$16.17

$526 M

8.81%

$1.42

-

Vitals

YTD Return

3.5%

1 yr return

-0.1%

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$526 M

Holdings in Top 10

21.5%

52 WEEK LOW AND HIGH

$16.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Guggenheim Active Allocation Fund

GUG | Fund

$16.17

$526 M

8.81%

$1.42

-

GUG - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 3.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 8.8%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    Guggenheim Active Allocation Fund
  • Fund Family Name
    Guggenheim
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

GUG - Performance

Return Ranking - Trailing

Period GUG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.5% N/A N/A N/A
1 Yr -0.1% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period GUG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -22.8% N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period GUG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.5% N/A N/A N/A
1 Yr -0.1% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period GUG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -22.8% N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

GUG - Holdings

Concentration Analysis

GUG Category Low Category High GUG % Rank
Net Assets 526 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 1549 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 113 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 21.54% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Invesco QQQ Trust Series 1 3.94%
  2. SPDR SP 500 ETF Trust 3.93%
  3. iShares Russell 2000 ETF 3.92%
  4. MIDCAP FUNDING XLVI TRUST 2.47%
  5. CIFC Funding Ltd 1.43%
  6. iShares Silver Trust 1.25%
  7. Madison Park Funding Ltd 1.23%
  8. Hotwire Funding LLC 1.21%
  9. Security Investors LLC 1.10%
  10. NUSTAR LOGISTICS LP 1.06%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High GUG % Rank
Bonds 		86.90% N/A N/A N/A
Stocks 		28.56% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		7.44% N/A N/A N/A
Cash 		1.98% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-24.89% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High GUG % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High GUG % Rank
US 		28.56% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High GUG % Rank
Cash & Equivalents 		0.42% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		-0.75% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High GUG % Rank
US 		82.19% N/A N/A N/A
Non US 		4.71% N/A N/A N/A

GUG - Expenses

Operational Fees

GUG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

GUG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

GUG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

GUG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

GUG - Distributions

Dividend Yield Analysis

GUG Category Low Category High GUG % Rank
Dividend Yield 8.81% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

GUG Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

GUG Category Low Category High GUG % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

GUG Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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GUG - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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