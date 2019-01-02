The Fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) (“Net Assets”) in fixed income securities, which may be represented by forwards or other derivatives such as options, futures contracts or swap agreements. Fixed income securities include bonds, debentures and other types of fixed income securities and may have fixed or floating rates. Exchange-traded funds (“ETFs”) that provide exposure to such investments are treated as such investments for purposes of this policy. The Fund uses a multi-manager approach and generally seeks to achieve its investment objective by dynamically allocating its assets among multiple investment managers (“Underlying Managers”) who are unaffiliated with the Investment Adviser. The Fund provides exposure primarily to “non-core fixed income” asset classes, which may include non-investment grade securities, loans and emerging markets debt. The Fund seeks to invest across a spectrum of income-yielding securities and may invest in all types of fixed income securities, including: (i) senior and subordinated corporate debt obligations (such as bonds, debentures, notes and commercial paper); (ii) debt issued by governments, their agencies and instrumentalities, or by their central banks; (iii) loan participations and loan assignments; (iv) municipal securities; (v) mortgage-backed and asset-backed securities; (vi) collateralized debt, bond and loan obligations; and (vii) convertible bonds, including contingent convertible bonds. The Fund’s investments in loan participations and loan assignments may include, but are not limited to: (i) senior secured floating rate and fixed rate loans or debt (“Senior Loans”); (ii) second lien or other subordinated or unsecured floating rate and fixed rate loans or debt (“Second Lien Loans”); and (iii) other types of secured or unsecured loans with fixed, floating or variable interest rates. Government securities in which the Fund may invest include securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored enterprises (“U.S. Government Securities”). The Fund may invest without restriction as to issuer capitalization, credit rating, country or currency. The Fund may invest without limitation in non-investment grade securities. Non-investment grade securities are securities rated BB+, Ba1 or below by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”), or, if unrated, determined by an Underlying Manager to be of comparable quality, and are commonly referred to as “high yield bonds” or “junk bonds.” The Fund may invest in sovereign and corporate debt securities and other instruments of foreign issuers, including issuers in emerging and frontier markets. Frontier markets are smaller, less mature, and less liquid than emerging markets. The Fund may invest in securities denominated in any currency and may be subject to the risk of adverse currency fluctuations. The Fund may use leverage (e. g. , by borrowing or through derivatives). The Fund may invest in derivatives for both hedging and non-hedging purposes (although an Underlying Manager may not be required to hedge any of the Fund’s positions or to use derivatives). The Fund’s derivative investments may include: (i) futures contracts, including futures based on securities and/or indices, interest rate futures, currency futures and swap futures; (ii) swaps, including currency, interest rate, total return, variance, credit default and security and/or index swaps, and swaps on futures contracts; (iii) options, including long and short positions in call options and put options on indices, individual securities or currencies, swaptions and options on futures contracts; (iv) forward contracts, including forwards based on securities and/or indices, currency forwards, interest rate forwards, swap forwards and non-deliverable forwards; and (v) other instruments, including structured securities, exchange-traded notes, and contracts for differences (“CFDs”). As a result of the Fund’s use of derivatives, the Fund may also hold significant amounts of U.S. Treasuries or short-term investments, including money market funds, repurchase agreements, cash and time deposits. The Investment Adviser or an Underlying Manager may pursue a sub-strategy with an objective of providing investment results that seek to correspond, before fees and expenses, to the performance of a specified index (an “index-tracking strategy”). From time to time, the Investment Adviser may also, for short or longer-term periods, select a transition manager to transition a portion of Fund assets from one Underlying Manager to another, or, at the direction of the Investment Adviser, to implement an index-tracking strategy. In addition, the Investment Adviser or an Underlying Manager, on behalf of the Fund, may obtain passive exposure to a particular sub-asset class by making an index-based investment (e. g. , in an ETF). Management Process The Investment Adviser and the Fund have received an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (“SEC”). Under the exemptive order, the Investment Adviser has the ultimate responsibility, subject to oversight by the Fund’s Board of Trustees, to oversee the Underlying Managers and recommend their hiring, termination and replacement. The initial shareholder of the Fund approved the Fund’s operation in this manner and reliance by the Fund on this exemptive order. In accordance with a separate exemptive order that the Fund and the Investment Adviser have obtained from the SEC, the Board of Trustees may enter into a new sub-advisory agreement or materially amend an existing sub-advisory agreement with an Underlying Manager at a meeting that is not in person, subject to certain conditions, including that the Board of Trustees are able to participate in the meeting using a means of communication that allows them to hear each other simultaneously during the meeting. The Investment Adviser determines the percentage of the Fund’s portfolio allocated to each Underlying Manager in order to seek to achieve the Fund’s investment objective. The Investment Adviser’s Multi-Asset Solutions Group (“MAS” or the “MAS Group”) is responsible for the Fund’s asset allocation, and the Investment Adviser’s Alternative Investments & Manager Selection Group (“AIMS” or the “AIMS Group”) is responsible for making recommendations with respect to hiring, terminating, or replacing the Fund’s Underlying Managers. With respect to the Fund, the MAS Group applies a risk-based approach to asset allocation that draws from both fundamental and quantitative disciplines with the intention of dynamically accessing a diversified set of risks and returns in a market cycle aware manner, and the AIMS Group applies a multifaceted process with respect to manager due diligence, portfolio construction, and risk management. The MAS Group may also provide risk management services to the Fund by managing a passive currency overlay, which would be designed to hedge exposure to non-U.S. currencies by selling the currencies in which the Fund’s equity securities are traded and investing in the U.S. dollar. The currency overlay would seek to minimize unintended currency exposures for the Fund. Each Underlying Manager acts independently from the others and has discretion to invest its portion of the Fund’s assets. Each Underlying Manager utilizes its own distinct investment style and investment process in buying and selling securities. Additional Information The Fund’s primary benchmark index is the Multi-Manager Non-Core Fixed Income Composite Dynamic Index, which is comprised of the Bloomberg Global High Yield Corporate Index (Gross, USD, Unhedged), the Credit Suisse Leveraged Loan Index (Gross, USD, Unhedged), the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI SM ) Global Diversified Index (Gross, USD, Unhedged) and the J.P. Morgan Government Bond Index—Emerging Markets (GBI-EM SM ) Global Diversified Index (Gross, USD, Unhedged). The constituent indexes of the Multi-Manager Non-Core Fixed Income Composite Dynamic Index are weighted in accordance with the relative market capitalizations of each constituent index (as determined by the constituent index providers) as of the last business day of the previous calendar year.