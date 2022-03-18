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Fidelity Municipal Money Market Fund

mutual fund
FTEXX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Other (FTEXX) Primary
FTEXX (Mutual Fund)

Fidelity Municipal Money Market Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Other (FTEXX) Primary
FTEXX (Mutual Fund)

Fidelity Municipal Money Market Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Other (FTEXX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity Municipal Money Market Fund

FTEXX | Fund

$1.00

$4.27 B

3.13%

$0.03

0.41%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$4.27 B

Holdings in Top 10

19.0%

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.41%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$0

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Money Market Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity Municipal Money Market Fund

FTEXX | Fund

$1.00

$4.27 B

3.13%

$0.03

0.41%

FTEXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 0.01%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.1%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Fidelity Municipal Money Market Fund
  • Fund Family Name
    Fidelity Investments
  • Inception Date
    Jan 02, 1980
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Other
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Management Team

Fund Description

Normally investing in municipal money market securities. Normally investing at least 80% of assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax. Potentially investing up to 20% of assets in securities subject to state and/or federal income tax. Potentially investing more than 25% of total assets in municipal securities that finance similar types of projects. Investing in compliance with industry-standard regulatory requirements for money market funds for the quality, maturity, liquidity, and diversification of investments.
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FTEXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FTEXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A 0.0% 0.0% 59.30%
1 Yr N/A 0.0% 0.0% 52.94%
3 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 73.24%
5 Yr N/A* 0.0% 0.0% 44.03%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 72.28%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FTEXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A 0.0% 0.0% 55.00%
2021 N/A 0.0% 0.0% 60.00%
2020 0.0% 0.0% 0.0% 73.05%
2019 0.0% 0.0% 0.0% 72.99%
2018 N/A 0.0% 0.0% 77.65%

Total Return Ranking - Trailing

Period FTEXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A 0.0% 0.0% 59.30%
1 Yr N/A 0.0% 0.0% 52.94%
3 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 73.24%
5 Yr N/A* 0.0% 0.0% 44.03%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 72.28%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FTEXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A 0.0% 0.0% 55.00%
2021 N/A 0.0% 0.0% 60.00%
2020 0.0% 0.0% 0.0% 73.05%
2019 0.0% 0.0% 0.0% 72.99%
2018 N/A 0.0% 0.0% 77.65%

NAV & Total Return History

FTEXX - Holdings

Concentration Analysis

FTEXX Category Low Category High FTEXX % Rank
Net Assets 4.27 B 23.3 M 17.3 B 10.81%
Number of Holdings 504 1 921 5.41%
Net Assets in Top 10 811 M 11.5 M 17.4 B 14.86%
Weighting of Top 10 19.03% 9.8% 100.0% 79.05%

Top 10 Holdings

  1. Fidelity Municipal Cash Central 4.91%
  2. MAIN STR NAT GAS INC GA GAS PROJ REV 3.43%
  3. TEXAS ST 3.27%
  4. NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 2.75%
  5. LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX REV 2.69%
  6. MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST 2.68%
  7. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 2.32%
  8. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 2.30%
  9. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 2.21%
  10. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 2.16%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FTEXX % Rank
Bonds 		80.42% 0.00% 99.73% 47.97%
Cash 		19.58% 0.27% 100.00% 43.92%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%
Other 		0.00% 0.00% 16.05% 75.68%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FTEXX % Rank
Municipal 		80.42% 0.00% 99.73% 57.43%
Cash & Equivalents 		19.58% 0.27% 100.00% 43.92%
Derivative 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%
Securitized 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%
Corporate 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%
Government 		0.00% 0.00% 13.45% 78.38%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FTEXX % Rank
US 		80.42% 0.00% 99.73% 47.97%
Non US 		0.00% 0.00% 0.00% 74.32%

FTEXX - Expenses

Operational Fees

FTEXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.41% 0.12% 1.39% 52.08%
Management Fee 0.25% 0.08% 0.49% 89.19%
12b-1 Fee N/A 0.00% 0.75% N/A
Administrative Fee N/A 0.03% 0.55% N/A

Sales Fees

FTEXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A 1.00% 1.00% N/A

Trading Fees

FTEXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FTEXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 1.07% N/A

FTEXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FTEXX Category Low Category High FTEXX % Rank
Dividend Yield 3.13% 0.00% 0.72% 26.35%

Dividend Distribution Analysis

FTEXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Annually Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

FTEXX Category Low Category High FTEXX % Rank
Net Income Ratio 0.01% -0.01% 0.12% 75.69%

Capital Gain Distribution Analysis

FTEXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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FTEXX - Fund Manager Analysis

Managers

Management Team

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Oct 30, 2006

15.59

15.6%

Team Managed

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.83 27.88 15.03 15.26

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