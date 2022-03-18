Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$4.27 B
Holdings in Top 10
19.0%
Expense Ratio 0.41%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Money Market Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|FTEXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|0.0%
|0.0%
|59.30%
|1 Yr
|N/A
|0.0%
|0.0%
|52.94%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|73.24%
|5 Yr
|N/A*
|0.0%
|0.0%
|44.03%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|72.28%
* Annualized
|Period
|FTEXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|0.0%
|0.0%
|55.00%
|2021
|N/A
|0.0%
|0.0%
|60.00%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|73.05%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|72.99%
|2018
|N/A
|0.0%
|0.0%
|77.65%
|Period
|FTEXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|0.0%
|0.0%
|59.30%
|1 Yr
|N/A
|0.0%
|0.0%
|52.94%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|73.24%
|5 Yr
|N/A*
|0.0%
|0.0%
|44.03%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|72.28%
* Annualized
|Period
|FTEXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|0.0%
|0.0%
|55.00%
|2021
|N/A
|0.0%
|0.0%
|60.00%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|73.05%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|72.99%
|2018
|N/A
|0.0%
|0.0%
|77.65%
|FTEXX
|Category Low
|Category High
|FTEXX % Rank
|Net Assets
|4.27 B
|23.3 M
|17.3 B
|10.81%
|Number of Holdings
|504
|1
|921
|5.41%
|Net Assets in Top 10
|811 M
|11.5 M
|17.4 B
|14.86%
|Weighting of Top 10
|19.03%
|9.8%
|100.0%
|79.05%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FTEXX % Rank
|Bonds
|80.42%
|0.00%
|99.73%
|47.97%
|Cash
|19.58%
|0.27%
|100.00%
|43.92%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Other
|0.00%
|0.00%
|16.05%
|75.68%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FTEXX % Rank
|Municipal
|80.42%
|0.00%
|99.73%
|57.43%
|Cash & Equivalents
|19.58%
|0.27%
|100.00%
|43.92%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|Government
|0.00%
|0.00%
|13.45%
|78.38%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FTEXX % Rank
|US
|80.42%
|0.00%
|99.73%
|47.97%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|74.32%
|FTEXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.41%
|0.12%
|1.39%
|52.08%
|Management Fee
|0.25%
|0.08%
|0.49%
|89.19%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|0.75%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.03%
|0.55%
|N/A
|FTEXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|1.00%
|N/A
|FTEXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|FTEXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|0.00%
|1.07%
|N/A
|FTEXX
|Category Low
|Category High
|FTEXX % Rank
|Dividend Yield
|3.13%
|0.00%
|0.72%
|26.35%
|FTEXX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Annually
|Monthly
|Monthly
|FTEXX
|Category Low
|Category High
|FTEXX % Rank
|Net Income Ratio
|0.01%
|-0.01%
|0.12%
|75.69%
|FTEXX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Dec 01, 2022
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2022
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2022
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2022
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2022
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2022
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2022
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 02, 2022
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2022
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2021
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2020
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 01, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2020
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 01, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 01, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 01, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 01, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 02, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 03, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2001
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 01, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 01, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 03, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1998
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1998
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 03, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 1997
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1996
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1996
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 01, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1996
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 02, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 03, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 01, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1992
|$0.004
|OrdinaryDividend
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