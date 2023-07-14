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Fidelity® Intermediate Government Income Fund

mutual fund
FSTGX
Payout Change
Pending
Price as of:
$9.62 +0.0 +0.0%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FSTGX) Primary
FSTGX (Mutual Fund)

Fidelity® Intermediate Government Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$9.62 +0.0 +0.0%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FSTGX) Primary
FSTGX (Mutual Fund)

Fidelity® Intermediate Government Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$9.62 +0.0 +0.0%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FSTGX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® Intermediate Government Income Fund

FSTGX | Fund

$9.62

$363 M

1.79%

$0.17

0.45%

Vitals

YTD Return

0.5%

1 yr return

-2.6%

3 Yr Avg Return

-4.9%

5 Yr Avg Return

-1.2%

Net Assets

$363 M

Holdings in Top 10

64.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$9.6
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.45%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 220.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$0

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® Intermediate Government Income Fund

FSTGX | Fund

$9.62

$363 M

1.79%

$0.17

0.45%

FSTGX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return -4.9%
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.2%
  • Capital Gain Distribution Frequency None
  • Net Income Ratio 0.94%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 1.8%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Fidelity® Intermediate Government Income Fund
  • Fund Family Name
    Fidelity Investments
  • Inception Date
    May 02, 1988
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Franco Castagliuolo

Fund Description

Normally investing at least 80% of assets in U.S. Government securities and repurchase agreements for those securities. Investing in U.S. Government securities issued by entities that are chartered or sponsored by Congress but whose securities are neither issued nor guaranteed by the U.S. Treasury. Investing in instruments related to U.S. Government securities. Managing the fund to have similar overall interest rate risk to the Bloomberg U.S. Intermediate Government Bond Index. Normally maintaining a dollar-weighted average maturity between three and 10 years. Allocating assets across different market sectors and maturities. Analyzing the credit quality of the issuer, security-specific features, current and potential future valuation, and trading opportunities to select investments. Engaging in transactions that have a leveraging effect on the fund, including investments in derivatives - such as swaps (interest rate, total return, and credit default), options, and futures contracts - and forward-settling securities, to adjust the fund's risk exposure. Investing in Fidelity's central funds (specialized investment vehicles used by Fidelity® funds to invest in particular security types or investment disciplines) consistent with the asset classes discussed above.
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FSTGX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FSTGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -24.0% 16.8% 23.32%
1 Yr -2.6% -7.1% 17.7% 13.44%
3 Yr -4.9%* -8.6% 5.2% 17.14%
5 Yr -1.2%* -5.4% 3.1% 18.45%
10 Yr -1.0%* -8.3% 3.8% 21.76%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FSTGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -9.6% -22.8% 1.0% 5.95%
2021 -1.5% -18.7% 8.0% 49.39%
2020 0.9% -22.8% 2.9% 55.83%
2019 0.7% -20.9% 1.9% 61.60%
2018 -0.1% -21.9% 0.4% 4.41%

Total Return Ranking - Trailing

Period FSTGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -24.0% 16.8% 20.55%
1 Yr -2.6% -7.8% 17.7% 3.95%
3 Yr -4.9%* -8.6% 3.9% 16.87%
5 Yr -1.2%* -5.4% 2.4% 17.39%
10 Yr -0.8%* -8.3% 3.7% 34.92%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FSTGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -9.6% -22.8% 1.0% 5.95%
2021 -1.5% -18.7% 8.0% 49.39%
2020 0.9% -22.8% 2.9% 55.83%
2019 0.7% -20.9% 1.9% 63.71%
2018 -0.1% -21.9% 0.4% 19.38%

NAV & Total Return History

FSTGX - Holdings

Concentration Analysis

FSTGX Category Low Category High FSTGX % Rank
Net Assets 363 M 10.8 M 27.3 B 72.84%
Number of Holdings 80 2 14187 93.19%
Net Assets in Top 10 230 M -37.3 M 9.54 B 57.87%
Weighting of Top 10 64.36% 5.9% 100.0% 13.16%

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Notes 1.125% 17.14%
  2. United States Treasury Notes 1.25% 15.45%
  3. United States Treasury Notes 1.25% 14.15%
  4. United States Treasury Notes 1.25% 11.78%
  5. United States Treasury Notes 2% 10.67%
  6. United States Treasury Notes 0.38% 9.66%
  7. Fidelity Revere Str Tr 9.32%
  8. United States Treasury Notes 1.12% 8.06%
  9. United States Treasury Notes 0.62% 7.19%
  10. Ginnie Mae 3.5% 30 Year 6.68%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FSTGX % Rank
Bonds 		92.14% 0.00% 134.21% 81.28%
Cash 		7.86% -34.21% 38.56% 17.87%
Stocks 		0.00% 0.00% 100.00% 54.47%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.33% 48.51%
Other 		0.00% -2.77% 29.56% 49.79%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 3.29% 48.94%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FSTGX % Rank
Government 		80.55% 0.00% 100.00% 12.82%
Securitized 		9.89% 0.00% 99.79% 86.75%
Cash & Equivalents 		9.13% -29.63% 35.24% 44.44%
Corporate 		0.43% 0.00% 57.23% 15.38%
Derivative 		0.00% -0.06% 16.13% 51.28%
Municipal 		0.00% 0.00% 5.24% 57.69%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FSTGX % Rank
US 		92.14% 0.00% 134.21% 80.85%
Non US 		0.00% 0.00% 100.00% 60.43%

FSTGX - Expenses

Operational Fees

FSTGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.45% 0.03% 2.20% 69.40%
Management Fee 0.30% 0.00% 0.85% 39.66%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.45% N/A

Sales Fees

FSTGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 1.00% 4.50% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 4.50% N/A

Trading Fees

FSTGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 1.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FSTGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 220.00% 3.35% 948.00% 53.06%

FSTGX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FSTGX Category Low Category High FSTGX % Rank
Dividend Yield 1.79% 0.00% 12.72% 86.56%

Dividend Distribution Analysis

FSTGX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

FSTGX Category Low Category High FSTGX % Rank
Net Income Ratio 0.94% -0.80% 2.96% 35.93%

Capital Gain Distribution Analysis

FSTGX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency None Monthly Monthly Monthly

Distributions History

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FSTGX - Fund Manager Analysis

Managers

Franco Castagliuolo

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Dec 04, 2009

12.5

12.5%

Franco Castagliuolo joined Fidelity Investments in 1997, Mr. Castagliuolo has served as a research associate and portfolio manager.

Sean Corcoran

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Dec 08, 2017

4.48

4.5%

Since joined Fidelity Investments in 2001 and has worked as a research analyst and portfolio manager.

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.11 31.64 8.43 7.35

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