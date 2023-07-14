Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.5%
1 yr return
-2.6%
3 Yr Avg Return
-4.9%
5 Yr Avg Return
-1.2%
Net Assets
$363 M
Holdings in Top 10
64.4%
Expense Ratio 0.45%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 220.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|FSTGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.5%
|-24.0%
|16.8%
|23.32%
|1 Yr
|-2.6%
|-7.1%
|17.7%
|13.44%
|3 Yr
|-4.9%*
|-8.6%
|5.2%
|17.14%
|5 Yr
|-1.2%*
|-5.4%
|3.1%
|18.45%
|10 Yr
|-1.0%*
|-8.3%
|3.8%
|21.76%
* Annualized
|Period
|FSTGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-9.6%
|-22.8%
|1.0%
|5.95%
|2021
|-1.5%
|-18.7%
|8.0%
|49.39%
|2020
|0.9%
|-22.8%
|2.9%
|55.83%
|2019
|0.7%
|-20.9%
|1.9%
|61.60%
|2018
|-0.1%
|-21.9%
|0.4%
|4.41%
|Period
|FSTGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.5%
|-24.0%
|16.8%
|20.55%
|1 Yr
|-2.6%
|-7.8%
|17.7%
|3.95%
|3 Yr
|-4.9%*
|-8.6%
|3.9%
|16.87%
|5 Yr
|-1.2%*
|-5.4%
|2.4%
|17.39%
|10 Yr
|-0.8%*
|-8.3%
|3.7%
|34.92%
* Annualized
|Period
|FSTGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-9.6%
|-22.8%
|1.0%
|5.95%
|2021
|-1.5%
|-18.7%
|8.0%
|49.39%
|2020
|0.9%
|-22.8%
|2.9%
|55.83%
|2019
|0.7%
|-20.9%
|1.9%
|63.71%
|2018
|-0.1%
|-21.9%
|0.4%
|19.38%
|FSTGX
|Category Low
|Category High
|FSTGX % Rank
|Net Assets
|363 M
|10.8 M
|27.3 B
|72.84%
|Number of Holdings
|80
|2
|14187
|93.19%
|Net Assets in Top 10
|230 M
|-37.3 M
|9.54 B
|57.87%
|Weighting of Top 10
|64.36%
|5.9%
|100.0%
|13.16%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FSTGX % Rank
|Bonds
|92.14%
|0.00%
|134.21%
|81.28%
|Cash
|7.86%
|-34.21%
|38.56%
|17.87%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|54.47%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.33%
|48.51%
|Other
|0.00%
|-2.77%
|29.56%
|49.79%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|3.29%
|48.94%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FSTGX % Rank
|Government
|80.55%
|0.00%
|100.00%
|12.82%
|Securitized
|9.89%
|0.00%
|99.79%
|86.75%
|Cash & Equivalents
|9.13%
|-29.63%
|35.24%
|44.44%
|Corporate
|0.43%
|0.00%
|57.23%
|15.38%
|Derivative
|0.00%
|-0.06%
|16.13%
|51.28%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|5.24%
|57.69%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FSTGX % Rank
|US
|92.14%
|0.00%
|134.21%
|80.85%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|60.43%
|FSTGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.45%
|0.03%
|2.20%
|69.40%
|Management Fee
|0.30%
|0.00%
|0.85%
|39.66%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.45%
|N/A
|FSTGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|1.00%
|4.50%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|4.50%
|N/A
|FSTGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|1.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|FSTGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|220.00%
|3.35%
|948.00%
|53.06%
|FSTGX
|Category Low
|Category High
|FSTGX % Rank
|Dividend Yield
|1.79%
|0.00%
|12.72%
|86.56%
|FSTGX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|FSTGX
|Category Low
|Category High
|FSTGX % Rank
|Net Income Ratio
|0.94%
|-0.80%
|2.96%
|35.93%
|FSTGX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|None
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Date
|Amount
|Type
|Dec 01, 2022
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2022
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2022
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2022
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2022
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2022
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2022
|$0.010
|DailyAccrualFund
|May 02, 2022
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2022
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2022
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2021
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2021
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2021
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2021
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2021
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2021
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2021
|$0.009
|DailyAccrualFund
|May 01, 2021
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2021
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2021
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2021
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2021
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2020
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2020
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2020
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2020
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2020
|$0.011
|DailyAccrualFund
|May 01, 2020
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2020
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2020
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2020
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2020
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2019
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2019
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2019
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2019
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 01, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2019
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2019
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2019
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2018
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2018
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2018
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2018
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2018
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2018
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 01, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Dec 28, 2017
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2017
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2017
|$0.012
|DailyAccrualFund
|May 01, 2017
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2017
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2017
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2017
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2017
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2016
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2016
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2016
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2016
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2016
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2016
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2016
|$0.013
|DailyAccrualFund
|May 02, 2016
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2016
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2016
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2016
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2015
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2015
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2015
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|May 01, 2015
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2015
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2015
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2015
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2014
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2014
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|May 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2014
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2014
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2014
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2014
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2013
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|May 01, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2013
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2013
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2013
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2013
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2012
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2012
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2012
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|May 01, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2012
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2012
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2012
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2012
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2011
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2011
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2011
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2011
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2011
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2011
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2011
|$0.015
|DailyAccrualFund
|May 02, 2011
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2011
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2011
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2011
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2011
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2010
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2010
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2010
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2010
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 03, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2010
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2010
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2010
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2009
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2009
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2009
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2009
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2009
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2009
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2009
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 01, 2009
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2009
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2009
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2009
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2008
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 01, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2008
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2008
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2008
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2008
|$0.058
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2007
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2007
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2007
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 01, 2007
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2007
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2007
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2007
|$0.068
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2006
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2006
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2006
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2006
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2006
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2006
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2006
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 01, 2006
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2006
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2006
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2006
|$0.025
|ExtraDividend
|Dec 01, 2005
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2005
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2005
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2005
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2005
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2005
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2005
|$0.027
|DailyAccrualFund
|May 02, 2005
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2005
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2005
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2005
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2005
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2004
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2004
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2004
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2004
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2004
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2004
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2004
|$0.023
|DailyAccrualFund
|May 03, 2004
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2004
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2004
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2004
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2004
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2003
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2003
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2003
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2003
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2003
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2003
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2003
|$0.025
|DailyAccrualFund
|May 01, 2003
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2003
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2003
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2003
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2003
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2002
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2002
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2002
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2002
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2002
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2002
|$0.038
|DailyAccrualFund
|May 01, 2002
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2002
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2002
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2002
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2001
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2001
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2001
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|May 01, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2001
|$0.006
|ExtraDividend
|Dec 01, 2000
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2000
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2000
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2000
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2000
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2000
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2000
|$0.051
|OrdinaryDividend
|May 01, 2000
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2000
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2000
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2000
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2000
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 1999
|$0.006
|ExtraDividend
|Dec 01, 1999
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1999
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1999
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1999
|$0.049
|OrdinaryDividend
|May 03, 1999
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1999
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1999
|$0.030
|ExtraDividend
|Dec 01, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1998
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|May 01, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1998
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 1998
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1998
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Nov 03, 1997
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1997
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 1997
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1997
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|May 01, 1997
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1997
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 1997
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1997
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1996
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1996
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1996
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|May 01, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1996
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1996
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1995
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 1995
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1995
|$0.048
|OrdinaryDividend
|May 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1995
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1995
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1994
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1994
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1994
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1994
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1994
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1994
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 02, 1994
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1994
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1994
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1994
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1994
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1993
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1993
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1993
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1993
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1993
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1993
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1993
|$0.054
|OrdinaryDividend
|May 03, 1993
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1993
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1993
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1993
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1992
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1992
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1992
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1992
|$0.053
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 04, 2009
12.5
12.5%
Franco Castagliuolo joined Fidelity Investments in 1997, Mr. Castagliuolo has served as a research associate and portfolio manager.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 08, 2017
4.48
4.5%
Since joined Fidelity Investments in 2001 and has worked as a research analyst and portfolio manager.
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.11
|31.64
|8.43
|7.35
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