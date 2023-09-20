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FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.

mutual fund
FSCO
Payout Change
No Change
Price as of:
$5.21 +0.01 +0.19%
primary theme
N/A
share class
(FSCO) Primary
FSCO (Mutual Fund)

FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.

Payout Change
No Change
Price as of:
$5.21 +0.01 +0.19%
primary theme
N/A
share class
(FSCO) Primary
FSCO (Mutual Fund)

FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.

Payout Change
No Change
Price as of:
$5.21 +0.01 +0.19%
primary theme
N/A
share class
(FSCO) Primary

Name

As of 09/20/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.

FSCO | Fund

$5.21

$1.26 B

0.00%

$0.68

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$1.26 B

Holdings in Top 10

35.9%

52 WEEK LOW AND HIGH

$5.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Closed-end mutual fund

Name

As of 09/20/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.

FSCO | Fund

$5.21

$1.26 B

0.00%

$0.68

-

FSCO - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP.
  • Fund Family Name
    FS Investments
  • Inception Date
    Nov 14, 2022
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

FSCO - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FSCO Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FSCO Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period FSCO Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FSCO Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

FSCO - Holdings

Concentration Analysis

FSCO Category Low Category High FSCO % Rank
Net Assets 1.26 B N/A N/A N/A
Number of Holdings 128 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 451 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 35.85% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. PENN FOSTER INC. 4.18%
  2. Medify Air, LLC 4.05%
  3. Cresco Labs, LLC 3.88%
  4. TCFIII Owl Finance LLC 3.73%
  5. GIVING HOME HEALTH CARE 3.56%
  6. JW ALUMINUM CONT CAST CO 3.53%
  7. Lifescan Global Corporation 3.45%
  8. Monitronics International Inc. 3.39%
  9. BCP GREAT LAKES FUND LP 3.06%
  10. Powerhouse Intermediate, LLC 3.03%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FSCO % Rank
Bonds 		141.26% N/A N/A N/A
Stocks 		1.40% N/A N/A N/A
Other 		0.77% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.10% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FSCO % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FSCO % Rank
US 		0.72% N/A N/A N/A
Non US 		0.68% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FSCO % Rank
Derivative 		0.33% N/A N/A N/A
Cash & Equivalents 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FSCO % Rank
US 		140.00% N/A N/A N/A
Non US 		1.26% N/A N/A N/A

FSCO - Expenses

Operational Fees

FSCO Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

FSCO Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

FSCO Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FSCO Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

FSCO - Distributions

Dividend Yield Analysis

FSCO Category Low Category High FSCO % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

FSCO Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

FSCO Category Low Category High FSCO % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

FSCO Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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FSCO - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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