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First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH

mutual fund
FDFIUX
Payout Change
None
Price as of:
$7.8645 -0.01 -0.1%
primary theme
N/A
share class
FDFIUX (Mutual Fund)

First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH

Payout Change
None
Price as of:
$7.8645 -0.01 -0.1%
primary theme
N/A
share class
FDFIUX (Mutual Fund)

First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH

Payout Change
None
Price as of:
$7.8645 -0.01 -0.1%
primary theme
N/A
share class

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH

FDFIUX | Fund

$7.86

-

-

-

Vitals

YTD Return

0.8%

1 yr return

2.4%

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$7.9
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH

FDFIUX | Fund

$7.86

-

-

-

FDFIUX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.8%
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    First Trust Portfolios L.P - Mun Adv Clsd End and ETF Portfoli USD Ser 69 MNT CASH
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    Sep 30, 2021
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    N/A

Fund Description

FDFIUX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FDFIUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.8% N/A N/A N/A
1 Yr 2.4% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FDFIUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -15.8% N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period FDFIUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.8% N/A N/A N/A
1 Yr 2.4% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FDFIUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -13.9% N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

FDFIUX - Holdings

Concentration Analysis

FDFIUX Category Low Category High FDFIUX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FDFIUX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

FDFIUX - Expenses

Operational Fees

FDFIUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

FDFIUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

FDFIUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FDFIUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

FDFIUX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FDFIUX Category Low Category High FDFIUX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

FDFIUX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

FDFIUX Category Low Category High FDFIUX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

FDFIUX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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FDFIUX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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