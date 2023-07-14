Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.3%
1 yr return
-0.8%
3 Yr Avg Return
-3.5%
5 Yr Avg Return
-1.2%
Net Assets
$1.8 B
Holdings in Top 10
9.5%
Expense Ratio 0.45%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 14.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|FCTFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.3%
|-60.4%
|31.9%
|33.24%
|1 Yr
|-0.8%
|-45.4%
|15.3%
|32.21%
|3 Yr
|-3.5%*
|-20.5%
|51.7%
|64.28%
|5 Yr
|-1.2%*
|-11.5%
|29.2%
|49.41%
|10 Yr
|-0.3%*
|-5.4%
|14.1%
|24.67%
* Annualized
|Period
|FCTFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-11.1%
|-76.8%
|4.7%
|48.88%
|2021
|-0.4%
|-69.5%
|12.4%
|69.59%
|2020
|0.5%
|-66.1%
|60.0%
|51.17%
|2019
|1.1%
|-57.4%
|18.9%
|26.41%
|2018
|-0.5%
|-30.0%
|2.1%
|56.24%
|Period
|FCTFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.5%
|-60.4%
|31.9%
|24.25%
|1 Yr
|-0.8%
|-45.4%
|15.1%
|27.94%
|3 Yr
|-3.5%*
|-20.5%
|51.7%
|64.79%
|5 Yr
|-1.2%*
|-11.5%
|29.3%
|51.26%
|10 Yr
|-0.2%*
|-5.4%
|14.1%
|24.07%
* Annualized
|Period
|FCTFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-11.3%
|-76.8%
|4.7%
|51.65%
|2021
|-0.4%
|-69.5%
|12.4%
|69.59%
|2020
|0.5%
|-66.1%
|60.0%
|51.11%
|2019
|1.1%
|-57.4%
|18.9%
|26.85%
|2018
|-0.5%
|-30.0%
|2.1%
|58.09%
|FCTFX
|Category Low
|Category High
|FCTFX % Rank
|Net Assets
|1.8 B
|1.16 M
|73.9 B
|21.75%
|Number of Holdings
|734
|1
|14000
|17.14%
|Net Assets in Top 10
|173 M
|-317 M
|8.64 B
|23.30%
|Weighting of Top 10
|9.45%
|2.4%
|101.7%
|84.02%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FCTFX % Rank
|Bonds
|102.42%
|65.51%
|150.86%
|1.74%
|Stocks
|0.00%
|-0.03%
|4.63%
|30.82%
|Preferred Stocks
|0.00%
|-1.79%
|0.04%
|28.24%
|Other
|0.00%
|-13.03%
|30.01%
|29.17%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.93%
|28.36%
|Cash
|-2.42%
|-50.86%
|33.96%
|97.85%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FCTFX % Rank
|Municipal
|99.74%
|44.39%
|100.00%
|28.65%
|Cash & Equivalents
|0.26%
|0.00%
|33.95%
|69.38%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|3.41%
|28.12%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|5.93%
|29.34%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|9.99%
|39.69%
|Government
|0.00%
|0.00%
|52.02%
|32.89%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FCTFX % Rank
|US
|102.33%
|37.86%
|142.23%
|1.05%
|Non US
|0.09%
|0.00%
|62.14%
|69.90%
|FCTFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.45%
|0.02%
|6.50%
|80.11%
|Management Fee
|0.35%
|0.00%
|1.10%
|26.79%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.44%
|N/A
|FCTFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|0.00%
|4.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|0.25%
|5.00%
|N/A
|FCTFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|1.00%
|75.00%
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|FCTFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|14.00%
|0.00%
|283.00%
|38.89%
|FCTFX
|Category Low
|Category High
|FCTFX % Rank
|Dividend Yield
|2.68%
|0.00%
|4.45%
|38.29%
|FCTFX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|FCTFX
|Category Low
|Category High
|FCTFX % Rank
|Net Income Ratio
|2.17%
|-0.53%
|5.33%
|37.09%
|FCTFX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Semi-Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Dec 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2022
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2022
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2022
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2022
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 02, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2022
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2022
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2021
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2020
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2020
|$0.029
|OrdinaryDividend
|May 01, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2020
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 2020
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 2020
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2019
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|May 01, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2019
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2019
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2019
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2018
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2018
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2018
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 01, 2018
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2018
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2018
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2018
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2018
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2017
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2017
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2017
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2017
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|May 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2017
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2017
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2016
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2016
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|May 02, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2016
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2016
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2016
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2015
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 01, 2015
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2015
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2014
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2014
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2014
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2014
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2014
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2014
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 01, 2014
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2014
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2014
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2014
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2014
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2013
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2013
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2013
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|May 01, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2013
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2013
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2013
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2012
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2012
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2012
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2012
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2012
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2012
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 01, 2012
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2012
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2012
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jan 01, 2012
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2011
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2011
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2011
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2011
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2011
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2011
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2011
|$0.043
|DailyAccrualFund
|May 02, 2011
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2011
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2011
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2011
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2010
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2010
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2010
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2010
|$0.043
|DailyAccrualFund
|May 03, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2010
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2010
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2010
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2010
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2009
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2009
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|May 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2009
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2008
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 01, 2008
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2008
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2007
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2007
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2007
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|May 01, 2007
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2007
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2006
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2006
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2006
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|May 01, 2006
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2006
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2006
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2006
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2005
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2005
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2005
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2005
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2005
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|May 02, 2005
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2005
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2004
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2004
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2004
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2004
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|May 03, 2004
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2004
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2003
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|May 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2003
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2002
|$0.047
|DailyAccrualFund
|May 01, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2002
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2002
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2002
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2001
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2001
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2001
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|May 01, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2001
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2000
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2000
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2000
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2000
|$0.049
|OrdinaryDividend
|May 01, 2000
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2000
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2000
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2000
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2000
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1999
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1999
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1999
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|May 03, 1999
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1999
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1998
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1998
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|May 01, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1998
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1997
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Nov 03, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 1997
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1996
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|May 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1996
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1995
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1995
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1995
|$0.054
|OrdinaryDividend
|May 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1995
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1995
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1995
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1994
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1994
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1994
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1994
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1994
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1994
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1994
|$0.058
|OrdinaryDividend
|May 02, 1994
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1994
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1994
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1994
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1994
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1993
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1993
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1993
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1993
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1993
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1993
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1993
|$0.061
|OrdinaryDividend
|May 03, 1993
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1993
|$0.063
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1993
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1993
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1992
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1992
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1992
|$0.060
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 02, 2016
6.08
6.1%
Mr. Cullen has worked as a research analyst and portfolio manager with Fidelity since 2010. Prior to assuming his current position, from 2007 to 2010, Mr. Cullen supported FIAM’s Fixed Income Division as senior legal counsel.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 11, 2018
3.72
3.7%
Since joining Fidelity Investments in 1997, Ms. McLaughlin has worked as an analyst and portfolio manager.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 31, 2020
2.17
2.2%
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.08
|35.05
|7.23
|1.58
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