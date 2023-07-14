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Fidelity® California Municipal Income Fund

mutual fund
FCTFX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$12.0 +0.01 +0.08%
primary theme
Municipal Bond
share class
No Load (FCTFX) Primary M (FCMTX) Inst (FCMQX) A (FCMAX) C (FCMKX) Inst (FIJBX)
FCTFX (Mutual Fund)

Fidelity® California Municipal Income Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$12.0 +0.01 +0.08%
primary theme
Municipal Bond
share class
No Load (FCTFX) Primary M (FCMTX) Inst (FCMQX) A (FCMAX) C (FCMKX) Inst (FIJBX)
FCTFX (Mutual Fund)

Fidelity® California Municipal Income Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$12.0 +0.01 +0.08%
primary theme
Municipal Bond
share class
No Load (FCTFX) Primary M (FCMTX) Inst (FCMQX) A (FCMAX) C (FCMKX) Inst (FIJBX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® California Municipal Income Fund

FCTFX | Fund

$12.00

$1.8 B

2.68%

$0.32

0.45%

Vitals

YTD Return

1.3%

1 yr return

-0.8%

3 Yr Avg Return

-3.5%

5 Yr Avg Return

-1.2%

Net Assets

$1.8 B

Holdings in Top 10

9.5%

52 WEEK LOW AND HIGH

$12.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.45%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 14.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$0

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® California Municipal Income Fund

FCTFX | Fund

$12.00

$1.8 B

2.68%

$0.32

0.45%

FCTFX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 1.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return -3.5%
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.2%
  • Capital Gain Distribution Frequency Semi-Annually
  • Net Income Ratio 2.17%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 2.7%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Fidelity® California Municipal Income Fund
  • Fund Family Name
    Fidelity Investments
  • Inception Date
    Jul 09, 1984
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Cormac Cullen

Fund Description

Normally investing at least 80% of assets in investment-grade municipal securities whose interest is exempt from federal and California personal income taxes. Managing the fund to have similar overall interest rate risk to an index designed to represent Fidelity Management & Research Company LLC (FMR)'s view of how the fund's competitive universe will perform over time. Allocating assets across different market sectors and maturities. Potentially investing more than 25% of total assets in municipal securities that finance similar types of projects. Analyzing the credit quality of the issuer, security-specific features, current and potential future valuation, and trading opportunities to select investments.
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FCTFX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FCTFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.3% -60.4% 31.9% 33.24%
1 Yr -0.8% -45.4% 15.3% 32.21%
3 Yr -3.5%* -20.5% 51.7% 64.28%
5 Yr -1.2%* -11.5% 29.2% 49.41%
10 Yr -0.3%* -5.4% 14.1% 24.67%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FCTFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -11.1% -76.8% 4.7% 48.88%
2021 -0.4% -69.5% 12.4% 69.59%
2020 0.5% -66.1% 60.0% 51.17%
2019 1.1% -57.4% 18.9% 26.41%
2018 -0.5% -30.0% 2.1% 56.24%

Total Return Ranking - Trailing

Period FCTFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.5% -60.4% 31.9% 24.25%
1 Yr -0.8% -45.4% 15.1% 27.94%
3 Yr -3.5%* -20.5% 51.7% 64.79%
5 Yr -1.2%* -11.5% 29.3% 51.26%
10 Yr -0.2%* -5.4% 14.1% 24.07%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FCTFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -11.3% -76.8% 4.7% 51.65%
2021 -0.4% -69.5% 12.4% 69.59%
2020 0.5% -66.1% 60.0% 51.11%
2019 1.1% -57.4% 18.9% 26.85%
2018 -0.5% -30.0% 2.1% 58.09%

NAV & Total Return History

FCTFX - Holdings

Concentration Analysis

FCTFX Category Low Category High FCTFX % Rank
Net Assets 1.8 B 1.16 M 73.9 B 21.75%
Number of Holdings 734 1 14000 17.14%
Net Assets in Top 10 173 M -317 M 8.64 B 23.30%
Weighting of Top 10 9.45% 2.4% 101.7% 84.02%

Top 10 Holdings

  1. CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 0.26% 1.45%
  2. SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% 1.30%
  3. LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 0.23% 1.15%
  4. LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4% 1.00%
  5. LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 5% 0.97%
  6. CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 0.01% 0.91%
  7. LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 5% 0.90%
  8. BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 2% 0.86%
  9. SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% 0.85%
  10. LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 5% 0.85%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FCTFX % Rank
Bonds 		102.42% 65.51% 150.86% 1.74%
Stocks 		0.00% -0.03% 4.63% 30.82%
Preferred Stocks 		0.00% -1.79% 0.04% 28.24%
Other 		0.00% -13.03% 30.01% 29.17%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.93% 28.36%
Cash 		-2.42% -50.86% 33.96% 97.85%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FCTFX % Rank
Municipal 		99.74% 44.39% 100.00% 28.65%
Cash & Equivalents 		0.26% 0.00% 33.95% 69.38%
Derivative 		0.00% 0.00% 3.41% 28.12%
Securitized 		0.00% 0.00% 5.93% 29.34%
Corporate 		0.00% 0.00% 9.99% 39.69%
Government 		0.00% 0.00% 52.02% 32.89%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FCTFX % Rank
US 		102.33% 37.86% 142.23% 1.05%
Non US 		0.09% 0.00% 62.14% 69.90%

FCTFX - Expenses

Operational Fees

FCTFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.45% 0.02% 6.50% 80.11%
Management Fee 0.35% 0.00% 1.10% 26.79%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.44% N/A

Sales Fees

FCTFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.00% 4.75% N/A
Deferred Load N/A 0.25% 5.00% N/A

Trading Fees

FCTFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 1.00% 75.00%

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FCTFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 14.00% 0.00% 283.00% 38.89%

FCTFX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FCTFX Category Low Category High FCTFX % Rank
Dividend Yield 2.68% 0.00% 4.45% 38.29%

Dividend Distribution Analysis

FCTFX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

FCTFX Category Low Category High FCTFX % Rank
Net Income Ratio 2.17% -0.53% 5.33% 37.09%

Capital Gain Distribution Analysis

FCTFX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Semi-Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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FCTFX - Fund Manager Analysis

Managers

Cormac Cullen

Start Date

Tenure

Tenure Rank

May 02, 2016

6.08

6.1%

Mr. Cullen has worked as a research analyst and portfolio manager with Fidelity since 2010. Prior to assuming his current position, from 2007 to 2010, Mr. Cullen supported FIAM’s Fixed Income Division as senior legal counsel.

Elizah McLaughlin

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Sep 11, 2018

3.72

3.7%

Since joining Fidelity Investments in 1997, Ms. McLaughlin has worked as an analyst and portfolio manager.

Michael Maka

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Mar 31, 2020

2.17

2.2%

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.08 35.05 7.23 1.58

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