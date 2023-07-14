Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
-8.8%
1 yr return
-10.1%
3 Yr Avg Return
-3.3%
5 Yr Avg Return
-7.1%
Net Assets
$465 M
Holdings in Top 10
54.4%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|DPG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-8.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-10.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-7.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-6.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DPG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-10.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|2.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-6.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|3.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-4.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|DPG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-8.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-10.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-5.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-1.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DPG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-10.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|2.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-6.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|5.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-2.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG
|Category Low
|Category High
|DPG % Rank
|Net Assets
|465 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|42
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|253 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|54.39%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DPG % Rank
|Stocks
|139.52%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|1.29%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DPG % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DPG % Rank
|US
|106.12%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|33.40%
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|DPG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG
|Category Low
|Category High
|DPG % Rank
|Dividend Yield
|7.40%
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|DPG
|Category Low
|Category High
|DPG % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DPG
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 30, 2023
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2020
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2019
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2019
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2018
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2018
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2018
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2018
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2014
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2014
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2014
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2014
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2013
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2013
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2013
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2013
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2012
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2012
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2012
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2012
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2011
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2011
|$0.350
|OrdinaryDividend
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