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Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

mutual fund
DPG
Payout Change
Cut
Price as of:
$11.35 -0.12 -1.05%
primary theme
N/A
share class
(DPG) Primary
DPG (Mutual Fund)

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Payout Change
Cut
Price as of:
$11.35 -0.12 -1.05%
primary theme
N/A
share class
(DPG) Primary
DPG (Mutual Fund)

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Payout Change
Cut
Price as of:
$11.35 -0.12 -1.05%
primary theme
N/A
share class
(DPG) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

DPG | Fund

$11.35

$465 M

7.40%

$0.84

-

Vitals

YTD Return

-8.8%

1 yr return

-10.1%

3 Yr Avg Return

-3.3%

5 Yr Avg Return

-7.1%

Net Assets

$465 M

Holdings in Top 10

54.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$11.5
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

DPG | Fund

$11.35

$465 M

7.40%

$0.84

-

DPG - Profile

Distributions

  • YTD Total Return -8.8%
  • 3 Yr Annualized Total Return -3.3%
  • 5 Yr Annualized Total Return -5.3%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 7.4%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
  • Fund Family Name
    Duff &amp; Phelps
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

DPG - Performance

Return Ranking - Trailing

Period DPG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -8.8% N/A N/A N/A
1 Yr -10.1% N/A N/A N/A
3 Yr -3.3%* N/A N/A N/A
5 Yr -7.1%* N/A N/A N/A
10 Yr -6.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period DPG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -10.9% N/A N/A N/A
2021 2.4% N/A N/A N/A
2020 -6.9% N/A N/A N/A
2019 3.8% N/A N/A N/A
2018 -4.1% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period DPG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -8.8% N/A N/A N/A
1 Yr -10.1% N/A N/A N/A
3 Yr -3.3%* N/A N/A N/A
5 Yr -5.3%* N/A N/A N/A
10 Yr -1.1%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period DPG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -10.9% N/A N/A N/A
2021 2.4% N/A N/A N/A
2020 -6.9% N/A N/A N/A
2019 5.0% N/A N/A N/A
2018 -2.2% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

DPG - Holdings

Concentration Analysis

DPG Category Low Category High DPG % Rank
Net Assets 465 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 42 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 253 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 54.39% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. NextEra Energy Inc 10.68%
  2. Energy Transfer LP 6.60%
  3. Atlas Arteria Ltd 6.03%
  4. Cheniere Energy Inc 5.24%
  5. CenterPoint Energy Inc 5.19%
  6. Alliant Energy Corp 4.54%
  7. Canadian Pacific Railway Ltd 4.17%
  8. Ameren Corp 4.13%
  9. WEC Energy Group Inc 3.97%
  10. DTE Energy Co 3.83%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High DPG % Rank
Stocks 		139.52% N/A N/A N/A
Cash 		1.29% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High DPG % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High DPG % Rank
US 		106.12% N/A N/A N/A
Non US 		33.40% N/A N/A N/A

DPG - Expenses

Operational Fees

DPG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

DPG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

DPG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

DPG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

DPG - Distributions

Dividend Yield Analysis

DPG Category Low Category High DPG % Rank
Dividend Yield 7.40% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

DPG Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

DPG Category Low Category High DPG % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

DPG Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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DPG - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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