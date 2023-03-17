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Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak

mutual fund
CASXX
Payout Change
None
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(CASXX) Primary
CASXX (Mutual Fund)

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak

Payout Change
None
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(CASXX) Primary
CASXX (Mutual Fund)

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak

Payout Change
None
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(CASXX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak

CASXX | Fund

$1.00

-

0.00%

0.00%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.00%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak

CASXX | Fund

$1.00

-

0.00%

0.00%

CASXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - MSILF Prime Portf Fd USD Cls CastleOak
  • Fund Family Name
    Morgan Stanley Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Fund invests in liquid, high quality U.S. dollar-denominated money market instruments of U.S. and foreign financial corporations and U.S. non-financial corporations. The Fund also invests in obligations issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies and instrumentalities. The Fund’s money market investments may include commercial paper, corporate debt obligations, debt obligations (including certificates of deposit and promissory notes) of U.S. banks or foreign banks, or of U.S. branches or subsidiaries of foreign banks, or foreign branches of U.S. banks (such as Yankee obligations), certificates of deposit of savings banks and savings and loan organizations, asset-backed securities, repurchase agreements and municipal obligations.
The Fund may also invest in U.S. dollar-denominated foreign securities and money market instruments.
The Fund operates as an “institutional money market fund,” which is neither a “government money market fund” nor “retail money market fund” as such terms are defined or interpreted under Rule 2a-7 under the Investment Company Act of 1940, as amended (“Rule 2a-7” under the “1940 Act”). As such, the Fund is required to price and transact in its shares at a net asset value per share (“NAV”) reflecting market-based values of its portfolio holdings (i.e., at a “floating” NAV), rounded to a minimum of the fourth decimal place. Like other money market funds of its type, the Fund is subject to the possible imposition of liquidity fees and/or redemption gates.
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CASXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period CASXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period CASXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period CASXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period CASXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

CASXX - Holdings

Concentration Analysis

CASXX Category Low Category High CASXX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High CASXX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

CASXX - Expenses

Operational Fees

CASXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.00% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

CASXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

CASXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

CASXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

CASXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

CASXX Category Low Category High CASXX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

CASXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

CASXX Category Low Category High CASXX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

CASXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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CASXX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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