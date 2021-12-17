Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio 0.01%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|BRPXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|BRPXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|BRPXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|BRPXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX
|Category Low
|Category High
|BRPXX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|BRPXX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.01%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|BRPXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX
|Category Low
|Category High
|BRPXX % Rank
|Dividend Yield
|4.71%
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|BRPXX
|Category Low
|Category High
|BRPXX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|BRPXX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 31, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 2019
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
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