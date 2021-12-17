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Fund Overview Key Facts About FedFund

mutual fund
BRPXX
Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(BRPXX) Primary
BRPXX (Mutual Fund)

Fund Overview Key Facts About FedFund

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(BRPXX) Primary
BRPXX (Mutual Fund)

Fund Overview Key Facts About FedFund

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(BRPXX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fund Overview Key Facts About FedFund

BRPXX | Fund

$1.00

-

4.71%

$0.05

0.01%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.01%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fund Overview Key Facts About FedFund

BRPXX | Fund

$1.00

-

4.71%

$0.05

0.01%

BRPXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 4.7%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Fund Overview Key Facts About FedFund
  • Fund Family Name
    BlackRock-advised Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

FedFund invests at least 99.5% of its total assets in cash, U.S. Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed as to principal and interest by the U.S. Government, its agencies or instrumentalities, and repurchase agreements secured by such
obligations or cash. The yield of the Fund is not directly tied to the federal funds rate. The Fund invests in securities maturing in 397 days or less (with certain exceptions) and the portfolio will have a dollar-weighted average maturity of 60 days or less and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The Fund may invest in variable and floating rate instruments, and transact in securities on a when-issued, delayed delivery or forward commitment basis.
The Fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in U.S. Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed as to principal and interest by the U.S. Government, its agencies or instrumentalities, and repurchase agreements secured by such obligations. This policy is a non‑fundamental policy of the Fund and the Fund will not change the policy without providing shareholders with at least 60 days’ prior notice of any change in the policy. 
The securities purchased by the Fund are subject to the quality, diversification, and other requirements of Rule 2a‑7 under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), and other rules of the Securities and Exchange Commission. The Fund will only purchase securities that present minimal credit risk as determined by BlackRock, the Fund’s investment manager, pursuant to guidelines approved by the Trust’s Board of Trustees. 
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BRPXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period BRPXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period BRPXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 0.0% N/A N/A N/A
2019 0.0% N/A N/A N/A
2018 0.0% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period BRPXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period BRPXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 0.0% N/A N/A N/A
2019 0.0% N/A N/A N/A
2018 0.0% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

BRPXX - Holdings

Concentration Analysis

BRPXX Category Low Category High BRPXX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High BRPXX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

BRPXX - Expenses

Operational Fees

BRPXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.01% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

BRPXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

BRPXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

BRPXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

BRPXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

BRPXX Category Low Category High BRPXX % Rank
Dividend Yield 4.71% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

BRPXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

BRPXX Category Low Category High BRPXX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

BRPXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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BRPXX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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