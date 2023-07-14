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BlackRock Capital Allocation Trust

mutual fund
BCAT
Payout Change
No Change
Price as of:
$17.3 -0.03 -0.17%
primary theme
N/A
share class
(BCAT) Primary
BCAT (Mutual Fund)

BlackRock Capital Allocation Trust

Payout Change
No Change
Price as of:
$17.3 -0.03 -0.17%
primary theme
N/A
share class
(BCAT) Primary
BCAT (Mutual Fund)

BlackRock Capital Allocation Trust

Payout Change
No Change
Price as of:
$17.3 -0.03 -0.17%
primary theme
N/A
share class
(BCAT) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

BlackRock Capital Allocation Trust

BCAT | Fund

$17.30

$1.82 B

8.84%

$1.53

-

Vitals

YTD Return

2.6%

1 yr return

0.6%

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$1.82 B

Holdings in Top 10

15.7%

52 WEEK LOW AND HIGH

$17.3
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

BlackRock Capital Allocation Trust

BCAT | Fund

$17.30

$1.82 B

8.84%

$1.53

-

BCAT - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 2.6%
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 8.8%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    BlackRock Capital Allocation Trust
  • Fund Family Name
    BlackRock-advised Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

BCAT - Performance

Return Ranking - Trailing

Period BCAT Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 2.6% N/A N/A N/A
1 Yr 0.6% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period BCAT Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -19.3% N/A N/A N/A
2021 -0.4% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period BCAT Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 2.6% N/A N/A N/A
1 Yr 0.6% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period BCAT Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -19.3% N/A N/A N/A
2021 -0.4% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

BCAT - Holdings

Concentration Analysis

BCAT Category Low Category High BCAT % Rank
Net Assets 1.82 B N/A N/A N/A
Number of Holdings 1300 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 287 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 15.74% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. UMBS, TBA 5.18%
  2. BlackRock Liquidity Funds 2.69%
  3. UMBS, TBA 1.44%
  4. Microsoft Corp 1.44%
  5. Amazon.com Inc 0.96%
  6. Enbridge Inc 0.85%
  7. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.83%
  8. Sempra Energy 0.79%
  9. Northrop Grumman Corp 0.79%
  10. Marsh McLennan Cos Inc 0.78%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High BCAT % Rank
Stocks 		50.27% N/A N/A N/A
Bonds 		47.43% N/A N/A N/A
Cash 		3.46% N/A N/A N/A
Other 		2.79% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		1.80% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High BCAT % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High BCAT % Rank
US 		36.83% N/A N/A N/A
Non US 		13.45% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High BCAT % Rank
Cash & Equivalents 		3.46% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		-0.19% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High BCAT % Rank
US 		42.88% N/A N/A N/A
Non US 		4.55% N/A N/A N/A

BCAT - Expenses

Operational Fees

BCAT Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

BCAT Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

BCAT Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

BCAT Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

BCAT - Distributions

Dividend Yield Analysis

BCAT Category Low Category High BCAT % Rank
Dividend Yield 8.84% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

BCAT Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

BCAT Category Low Category High BCAT % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

BCAT Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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BCAT - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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