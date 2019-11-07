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AB Pennsylvania Portfolio

mutual fund
APABX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.59 -0.03 -0.28%
primary theme
N/A
share class
(APABX) Primary
APABX (Mutual Fund)

AB Pennsylvania Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.59 -0.03 -0.28%
primary theme
N/A
share class
(APABX) Primary
APABX (Mutual Fund)

AB Pennsylvania Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.59 -0.03 -0.28%
primary theme
N/A
share class
(APABX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

AB Pennsylvania Portfolio

APABX | Fund

$10.59

$51.6 M

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

0.4%

Net Assets

$51.6 M

Holdings in Top 10

33.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.6
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

AB Pennsylvania Portfolio

APABX | Fund

$10.59

$51.6 M

0.00%

-

APABX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.4%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    AB Pennsylvania Portfolio
  • Fund Family Name
    ALLIANCEBE
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Portfolio pursues its objective by investing principally in high-yielding, predominantly investment grade municipal securities. As a matter of fundamental policy, the Portfolio invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in municipal securities that pay interest that is exempt from federal income tax. These securities may pay interest that is subject to the federal alternative minimum tax (“AMT”) for certain taxpayers. As a matter of fundamental policy, the Portfolio invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in municipal securities of Pennsylvania or municipal securities with interest that is otherwise exempt from Pennsylvania state income tax.
The Portfolio may also invest in:
  
forward commitments; 
zero‑coupon municipal securities and variable, floating and inverse floating-rate municipal securities; and 
derivatives, such as options, futures contracts, forwards and swaps. 
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APABX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period APABX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -31.9% 954.9% 87.40%
1 Yr N/A -27.2% 945.1% 4.42%
3 Yr N/A* -18.4% 120.9% 18.91%
5 Yr 0.4%* -9.1% 60.6% 5.79%
10 Yr 0.4%* -5.2% 14.4% 0.82%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period APABX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A -5.8% 20.3% 63.06%
2021 N/A -29.6% 4.6% 57.93%
2020 N/A -4.4% 15.8% 15.84%
2019 0.8% -6.1% 15.0% 75.22%
2018 -0.6% -11.6% 2.6% 7.61%

Total Return Ranking - Trailing

Period APABX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -31.9% 954.9% 87.40%
1 Yr N/A -27.2% 945.1% 20.26%
3 Yr N/A* -18.4% 120.9% 31.74%
5 Yr 0.4%* -9.1% 60.6% 14.73%
10 Yr 0.4%* -5.2% 16.1% 3.45%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period APABX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A -5.8% 20.3% 63.55%
2021 N/A -29.6% 4.6% 64.47%
2020 N/A -4.4% 15.8% 25.54%
2019 0.8% -6.1% 15.0% 77.21%
2018 -0.6% -9.9% 3.0% 12.97%

NAV & Total Return History

APABX - Holdings

Concentration Analysis

APABX Category Low Category High APABX % Rank
Net Assets 51.6 M 619 K 88.4 B 86.16%
Number of Holdings 101 1 10083 89.57%
Net Assets in Top 10 17.2 M -170 M 26.9 B 80.44%
Weighting of Top 10 33.34% 2.6% 100.0% 23.47%

Top 10 Holdings

  1. Commonwealth Financing Authority 5.28%
  2. Altoona Area School District 4.13%
  3. Philadelphia Authority for Industrial Development 4.02%
  4. Cumberland County Municipal Authority 3.82%
  5. City of Philadelphia PA Water Wastewater Revenue 3.53%
  6. Allegheny County Hospital Development Authority 3.25%
  7. Delaware County Authority 2.99%
  8. Montgomery County Higher Education and Health Authority 2.13%
  9. Commonwealth of Pennsylvania 2.09%
  10. City of Philadelphia PA 2.08%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High APABX % Rank
Bonds 		99.04% 78.92% 188.18% 21.58%
Other 		2.19% -9.30% 31.94% 63.72%
Stocks 		0.00% -4.99% 21.62% 66.51%
Preferred Stocks 		0.00% -0.17% 10.40% 70.01%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 9.45% 80.83%
Cash 		0.00% -83.41% 19.68% 74.77%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High APABX % Rank
Derivative 		2.19% 0.00% 39.43% 68.38%
Cash & Equivalents 		0.00% -26.49% 93.17% 84.62%
Securitized 		0.00% 0.00% 97.53% 82.89%
Corporate 		0.00% 0.00% 99.00% 86.88%
Municipal 		0.00% 0.00% 100.06% 12.11%
Government 		0.00% -2.21% 99.96% 85.25%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High APABX % Rank
US 		99.04% 49.78% 163.25% 32.20%
Non US 		0.00% -12.10% 39.65% 54.01%

APABX - Expenses

Operational Fees

APABX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A 0.01% 34.57% 3.51%
Management Fee N/A 0.00% 1.60% 74.05%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% 93.00%
Administrative Fee N/A 0.00% 0.50% N/A

Sales Fees

APABX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.50% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 0.25% 5.50% 11.80%

Trading Fees

APABX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 2.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

APABX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 496.90% 5.68%

APABX - Distributions

Dividend Yield Analysis

APABX Category Low Category High APABX % Rank
Dividend Yield 0.00% 0.00% 3.89% 2.02%

Dividend Distribution Analysis

APABX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

APABX Category Low Category High APABX % Rank
Net Income Ratio N/A -0.81% 5.05% 58.99%

Capital Gain Distribution Analysis

APABX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually

Distributions History

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APABX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.04 33.3 6.93 0.17

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