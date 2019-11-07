Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
0.4%
Net Assets
$51.6 M
Holdings in Top 10
33.3%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|•
|
forward commitments;
|•
|
zero‑coupon municipal securities and variable, floating and inverse floating-rate municipal securities; and
|•
|
derivatives, such as options, futures contracts, forwards and swaps.
|Period
|APABX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|-31.9%
|954.9%
|87.40%
|1 Yr
|N/A
|-27.2%
|945.1%
|4.42%
|3 Yr
|N/A*
|-18.4%
|120.9%
|18.91%
|5 Yr
|0.4%*
|-9.1%
|60.6%
|5.79%
|10 Yr
|0.4%*
|-5.2%
|14.4%
|0.82%
* Annualized
|Period
|APABX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|-5.8%
|20.3%
|63.06%
|2021
|N/A
|-29.6%
|4.6%
|57.93%
|2020
|N/A
|-4.4%
|15.8%
|15.84%
|2019
|0.8%
|-6.1%
|15.0%
|75.22%
|2018
|-0.6%
|-11.6%
|2.6%
|7.61%
|Period
|APABX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|-31.9%
|954.9%
|87.40%
|1 Yr
|N/A
|-27.2%
|945.1%
|20.26%
|3 Yr
|N/A*
|-18.4%
|120.9%
|31.74%
|5 Yr
|0.4%*
|-9.1%
|60.6%
|14.73%
|10 Yr
|0.4%*
|-5.2%
|16.1%
|3.45%
* Annualized
|Period
|APABX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|-5.8%
|20.3%
|63.55%
|2021
|N/A
|-29.6%
|4.6%
|64.47%
|2020
|N/A
|-4.4%
|15.8%
|25.54%
|2019
|0.8%
|-6.1%
|15.0%
|77.21%
|2018
|-0.6%
|-9.9%
|3.0%
|12.97%
|APABX
|Category Low
|Category High
|APABX % Rank
|Net Assets
|51.6 M
|619 K
|88.4 B
|86.16%
|Number of Holdings
|101
|1
|10083
|89.57%
|Net Assets in Top 10
|17.2 M
|-170 M
|26.9 B
|80.44%
|Weighting of Top 10
|33.34%
|2.6%
|100.0%
|23.47%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|APABX % Rank
|Bonds
|99.04%
|78.92%
|188.18%
|21.58%
|Other
|2.19%
|-9.30%
|31.94%
|63.72%
|Stocks
|0.00%
|-4.99%
|21.62%
|66.51%
|Preferred Stocks
|0.00%
|-0.17%
|10.40%
|70.01%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|9.45%
|80.83%
|Cash
|0.00%
|-83.41%
|19.68%
|74.77%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|APABX % Rank
|Derivative
|2.19%
|0.00%
|39.43%
|68.38%
|Cash & Equivalents
|0.00%
|-26.49%
|93.17%
|84.62%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|97.53%
|82.89%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|99.00%
|86.88%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|100.06%
|12.11%
|Government
|0.00%
|-2.21%
|99.96%
|85.25%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|APABX % Rank
|US
|99.04%
|49.78%
|163.25%
|32.20%
|Non US
|0.00%
|-12.10%
|39.65%
|54.01%
|APABX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|0.01%
|34.57%
|3.51%
|Management Fee
|N/A
|0.00%
|1.60%
|74.05%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|93.00%
|Administrative Fee
|N/A
|0.00%
|0.50%
|N/A
|APABX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|0.50%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|0.25%
|5.50%
|11.80%
|APABX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|2.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|APABX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|0.00%
|496.90%
|5.68%
|APABX
|Category Low
|Category High
|APABX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|0.00%
|3.89%
|2.02%
|APABX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|APABX
|Category Low
|Category High
|APABX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|-0.81%
|5.05%
|58.99%
|APABX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Oct 31, 2019
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 31, 2019
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2017
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2017
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2017
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2017
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2016
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 01, 2016
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2016
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|May 30, 2014
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2012
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2012
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2012
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jul 22, 2012
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2012
|$0.025
|DailyAccrualFund
|May 18, 2012
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2012
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2012
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2012
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jan 22, 2012
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2011
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2011
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Aug 21, 2011
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2011
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2011
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 22, 2011
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2011
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2011
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2011
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2010
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2010
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Aug 22, 2010
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2010
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 20, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2010
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Mar 21, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2010
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2010
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 22, 2009
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2009
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2009
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 21, 2009
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 20, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 22, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 22, 2009
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2009
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2008
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2008
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2008
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jun 22, 2008
|$0.030
|DailyAccrualFund
|May 20, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2008
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2008
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2007
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2007
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2007
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 22, 2007
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 20, 2007
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 22, 2007
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2007
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2007
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2006
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2006
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 22, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 21, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2006
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2006
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 22, 2006
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2005
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2005
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2005
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2005
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 21, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2005
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 22, 2005
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2005
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Mar 18, 2005
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2005
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2005
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2004
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 19, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 22, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|May 20, 2004
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2004
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Mar 21, 2004
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 22, 2004
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2004
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 22, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jun 22, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|May 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2003
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2003
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2002
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2002
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|May 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2002
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2002
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|May 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2001
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2001
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2000
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2000
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2000
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2000
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2000
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|May 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 2000
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|May 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1999
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1999
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1999
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1999
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|May 20, 1998
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1998
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1998
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1998
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1998
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.014
|ExtraDividend
|Dec 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|May 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1997
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1997
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|May 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1996
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1996
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1995
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|May 31, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1995
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1994
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1994
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1994
|$0.041
|OrdinaryDividend
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