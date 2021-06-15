Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
-
-
0.00%
-
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
-
-
0.00%
-
|Period
|AMNIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AMNIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|AMNIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AMNIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX
|Category Low
|Category High
|AMNIX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|AMNIX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|AMNIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX
|Category Low
|Category High
|AMNIX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|AMNIX
|Category Low
|Category High
|AMNIX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AMNIX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 29, 2010
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2010
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Dec 16, 2009
|$0.084
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2009
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2009
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2009
|$0.113
|OrdinaryDividend
|Dec 18, 2008
|$0.146
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2008
|$0.134
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 2008
|$0.124
|OrdinaryDividend
|Mar 26, 2008
|$0.134
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2007
|$0.172
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 2007
|$0.159
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2007
|$0.163
|OrdinaryDividend
|Mar 22, 2007
|$0.125
|OrdinaryDividend
|Dec 14, 2006
|$0.235
|OrdinaryDividend
|Sep 14, 2006
|$0.154
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2006
|$0.152
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2006
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Dec 15, 2005
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2005
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2005
|$0.064
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2005
|$0.106
|OrdinaryDividend
|Dec 16, 2004
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 2004
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2004
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2004
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2003
|$0.079
|OrdinaryDividend
|Sep 11, 2003
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Jun 19, 2003
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2003
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Dec 18, 2002
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Sep 18, 2002
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Jun 19, 2002
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2002
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2001
|$0.094
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2001
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 2001
|$0.084
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2001
|$0.084
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2000
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Sep 19, 2000
|$0.096
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2000
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2000
|$0.154
|OrdinaryDividend
|Dec 15, 1999
|$0.129
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 1999
|$0.145
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 1999
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Mar 18, 1999
|$0.112
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...