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SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio

mutual fund
ALTBX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.4 -0.03 -0.29%
primary theme
N/A
share class
(ALTBX) Primary
ALTBX (Mutual Fund)

SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.4 -0.03 -0.29%
primary theme
N/A
share class
(ALTBX) Primary
ALTBX (Mutual Fund)

SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.4 -0.03 -0.29%
primary theme
N/A
share class
(ALTBX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio

ALTBX | Fund

$10.40

$1.68 B

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

0.5%

Net Assets

$1.68 B

Holdings in Top 10

12.5%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.4
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio

ALTBX | Fund

$10.40

$1.68 B

0.00%

-

ALTBX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.5%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    SUMMARY INFORMATION AB National Portfolio
  • Fund Family Name
    ALLIANCEBE
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Portfolio pursues its objective by investing principally in high-yielding, predominantly investment grade municipal securities. As a matter of fundamental policy, the Portfolio invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in municipal securities that pay interest that is exempt from federal income tax. These securities may pay interest that is subject to the federal alternative minimum tax (“AMT”) for certain taxpayers. The Portfolio may invest more than 25% of its assets in a single state.
The Portfolio may also invest in:
  
forward commitments; 
tender option bonds (“TOBs”); 
zero-coupon municipal securities and variable, floating and inverse floating-rate municipal securities; and 
derivatives, such as options, futures contracts, forwards and swaps. 
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ALTBX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period ALTBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -31.9% 954.9% 87.35%
1 Yr N/A -27.2% 945.1% 32.19%
3 Yr N/A* -18.4% 120.9% 56.07%
5 Yr 0.5%* -9.1% 60.6% 89.99%
10 Yr 0.4%* -5.2% 14.4% 19.18%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period ALTBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A -5.8% 20.3% 57.91%
2021 N/A -29.6% 4.6% 56.70%
2020 N/A -4.4% 15.8% 11.32%
2019 0.9% -6.1% 15.0% 77.52%
2018 -0.5% -11.6% 2.6% 31.90%

Total Return Ranking - Trailing

Period ALTBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -31.9% 954.9% 87.35%
1 Yr N/A -27.2% 945.1% 32.14%
3 Yr N/A* -18.4% 120.9% 60.35%
5 Yr 0.5%* -9.1% 60.6% 91.19%
10 Yr 0.4%* -5.2% 16.1% 36.64%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period ALTBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A -5.8% 20.3% 58.41%
2021 N/A -29.6% 4.6% 63.19%
2020 N/A -4.4% 15.8% 20.84%
2019 0.9% -6.1% 15.0% 79.45%
2018 -0.5% -9.9% 3.0% 38.72%

NAV & Total Return History

ALTBX - Holdings

Concentration Analysis

ALTBX Category Low Category High ALTBX % Rank
Net Assets 1.68 B 619 K 88.4 B 31.14%
Number of Holdings 630 1 10083 46.37%
Net Assets in Top 10 209 M -170 M 26.9 B 27.01%
Weighting of Top 10 12.46% 2.6% 100.0% 57.79%

Top 10 Holdings

  1. Alliance Bernstein 3.66%
  2. Lower Alabama Gas District/The 1.19%
  3. San Francisco City County Airport Comm-San Francisco International Airport 1.04%
  4. New York State Thruway Authority 1.03%
  5. Illinois State Toll Highway Authority 0.95%
  6. New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 0.95%
  7. Illinois State Toll Highway Authority 0.93%
  8. Public Finance Authority 0.93%
  9. City of Atlanta GA Department of Aviation 0.92%
  10. Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 0.87%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High ALTBX % Rank
Bonds 		96.11% 78.92% 188.18% 29.75%
Cash 		3.66% -83.41% 19.68% 64.25%
Other 		1.96% -9.30% 31.94% 62.28%
Stocks 		0.04% -4.99% 21.62% 65.06%
Preferred Stocks 		0.00% -0.17% 10.40% 68.91%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 9.45% 80.11%

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High ALTBX % Rank
Utilities 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Technology 		0.00% 0.00% 25.86% N/A
Real Estate 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Industrials 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Healthcare 		0.00% 0.00% 78.72% N/A
Financial Services 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Energy 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Communication Services 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Consumer Defense 		0.00% 0.00% 29.64% N/A
Consumer Cyclical 		0.00% 0.00% 100.00% N/A
Basic Materials 		0.00% 0.00% 100.00% N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High ALTBX % Rank
US 		0.04% -3.06% 17.12% 64.68%
Non US 		0.00% -8.93% 4.50% 62.61%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High ALTBX % Rank
Cash & Equivalents 		3.65% -26.49% 93.17% 72.08%
Derivative 		1.96% 0.00% 39.43% 67.42%
Securitized 		0.00% 0.00% 97.53% 82.22%
Corporate 		0.00% 0.00% 99.00% 86.26%
Municipal 		0.00% 0.00% 100.06% 17.49%
Government 		0.00% -2.21% 99.96% 84.72%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High ALTBX % Rank
US 		96.11% 49.78% 163.25% 27.92%
Non US 		0.00% -12.10% 39.65% 60.64%

ALTBX - Expenses

Operational Fees

ALTBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A 0.01% 34.57% 12.07%
Management Fee N/A 0.00% 1.60% 73.86%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% 92.76%
Administrative Fee N/A 0.00% 0.50% N/A

Sales Fees

ALTBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.50% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 0.25% 5.50% 11.50%

Trading Fees

ALTBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 2.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

ALTBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 496.90% 21.10%

ALTBX - Distributions

Dividend Yield Analysis

ALTBX Category Low Category High ALTBX % Rank
Dividend Yield 0.00% 0.00% 3.89% 2.50%

Dividend Distribution Analysis

ALTBX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

ALTBX Category Low Category High ALTBX % Rank
Net Income Ratio N/A -0.81% 5.05% 70.46%

Capital Gain Distribution Analysis

ALTBX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually

Distributions History

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ALTBX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.04 33.3 6.93 0.17

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