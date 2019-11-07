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AB New York Portfolio

mutual fund
ALNBX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.05 -0.03 -0.3%
primary theme
N/A
share class
(ALNBX) Primary
ALNBX (Mutual Fund)

AB New York Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.05 -0.03 -0.3%
primary theme
N/A
share class
(ALNBX) Primary
ALNBX (Mutual Fund)

AB New York Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$10.05 -0.03 -0.3%
primary theme
N/A
share class
(ALNBX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

AB New York Portfolio

ALNBX | Fund

$10.05

$528 M

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

0.5%

Net Assets

$528 M

Holdings in Top 10

21.2%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.1
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

AB New York Portfolio

ALNBX | Fund

$10.05

$528 M

0.00%

-

ALNBX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.5%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    AB New York Portfolio
  • Fund Family Name
    ALLIANCEBE
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Portfolio pursues its objective by investing principally in high-yielding, predominantly investment grade municipal securities. As a matter of fundamental policy, the Portfolio invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in municipal securities that pay interest that is exempt from federal income tax. These securities may pay interest that is subject to the federal alternative minimum tax (“AMT”) for certain taxpayers. As a matter of fundamental policy, the Portfolio invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in municipal securities of New York or municipal securities with interest that is otherwise exempt from New York state income tax.
The Portfolio may also invest in:
  
forward commitments; 
zero-coupon municipal securities and variable, floating and inverse floating-rate municipal securities; and 
derivatives, such as options, futures contracts, forwards and swaps. 
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ALNBX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period ALNBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -5.0% 298.0% 35.11%
1 Yr N/A -4.8% 292.0% 6.92%
3 Yr N/A* -1.7% 58.6% 30.00%
5 Yr 0.5%* -1.2% 31.9% 82.41%
10 Yr 0.3%* -0.7% 15.0% 20.00%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period ALNBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A 1.5% 9.3% 74.02%
2021 N/A -3.3% 5.2% 80.00%
2020 N/A -2.0% 3.6% 9.01%
2019 0.9% -4.2% 0.0% 30.28%
2018 -0.6% -4.4% 0.9% 38.89%

Total Return Ranking - Trailing

Period ALNBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A -5.0% 298.0% 35.11%
1 Yr N/A -4.8% 292.0% 6.92%
3 Yr N/A* -1.7% 58.7% 35.00%
5 Yr 0.5%* -1.2% 32.0% 87.04%
10 Yr 0.3%* -0.7% 15.2% 32.94%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period ALNBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A 1.5% 9.3% 75.59%
2021 N/A -3.3% 5.2% 80.00%
2020 N/A -2.0% 3.6% 10.81%
2019 0.9% -4.0% 0.9% 35.78%
2018 -0.6% -4.4% 2.1% 52.78%

NAV & Total Return History

ALNBX - Holdings

Concentration Analysis

ALNBX Category Low Category High ALNBX % Rank
Net Assets 528 M 48.4 M 5.44 B 37.40%
Number of Holdings 263 53 1243 48.85%
Net Assets in Top 10 112 M 14 M 833 M 32.82%
Weighting of Top 10 21.18% 6.0% 38.2% 34.35%

Top 10 Holdings

  1. New York Transportation Development Corp 2.63%
  2. New York State Dormitory Authority 2.49%
  3. Metropolitan Transportation Authority 2.23%
  4. Metropolitan Transportation Authority 2.19%
  5. TSASC Inc/NY 2.08%
  6. Triborough Bridge Tunnel Authority 2.04%
  7. New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.01%
  8. Westchester County Local Development Corp 1.90%
  9. New York Convention Center Development Corp 1.80%
  10. Port Authority of New York New Jersey 1.79%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High ALNBX % Rank
Bonds 		97.30% 87.46% 101.47% 74.81%
Other 		2.04% 0.00% 1.42% 48.09%
Cash 		1.19% -1.47% 12.54% 25.95%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 45.04%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 45.04%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.00% 45.04%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High ALNBX % Rank
Derivative 		2.04% 0.00% 0.00% 45.04%
Cash & Equivalents 		1.19% 0.00% 12.54% 25.95%
Securitized 		0.00% 0.00% 0.00% 45.04%
Corporate 		0.00% 0.00% 1.08% 51.91%
Municipal 		0.00% 87.46% 100.00% 74.81%
Government 		0.00% -0.01% 5.97% 47.33%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High ALNBX % Rank
US 		97.30% 84.46% 100.29% 72.52%
Non US 		0.00% 0.00% 16.04% 27.48%

ALNBX - Expenses

Operational Fees

ALNBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A 0.09% 1.82% 10.00%
Management Fee N/A 0.08% 0.60% 37.40%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% 86.67%
Administrative Fee N/A 0.01% 0.32% N/A

Sales Fees

ALNBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 2.00% 4.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 5.00% 10.71%

Trading Fees

ALNBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

ALNBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 2.00% 114.00% 25.19%

ALNBX - Distributions

Dividend Yield Analysis

ALNBX Category Low Category High ALNBX % Rank
Dividend Yield 0.00% 0.00% 2.29% 3.05%

Dividend Distribution Analysis

ALNBX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

ALNBX Category Low Category High ALNBX % Rank
Net Income Ratio N/A 1.28% 3.38% 75.38%

Capital Gain Distribution Analysis

ALNBX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually

Distributions History

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ALNBX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.17 30.69 8.04 8.3

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