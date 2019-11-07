Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
0.5%
Net Assets
$528 M
Holdings in Top 10
21.2%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|•
|
forward commitments;
|•
|
zero-coupon municipal securities and variable, floating and inverse floating-rate municipal securities; and
|•
|
derivatives, such as options, futures contracts, forwards and swaps.
|Period
|ALNBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|-5.0%
|298.0%
|35.11%
|1 Yr
|N/A
|-4.8%
|292.0%
|6.92%
|3 Yr
|N/A*
|-1.7%
|58.6%
|30.00%
|5 Yr
|0.5%*
|-1.2%
|31.9%
|82.41%
|10 Yr
|0.3%*
|-0.7%
|15.0%
|20.00%
* Annualized
|Period
|ALNBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|1.5%
|9.3%
|74.02%
|2021
|N/A
|-3.3%
|5.2%
|80.00%
|2020
|N/A
|-2.0%
|3.6%
|9.01%
|2019
|0.9%
|-4.2%
|0.0%
|30.28%
|2018
|-0.6%
|-4.4%
|0.9%
|38.89%
|Period
|ALNBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|-5.0%
|298.0%
|35.11%
|1 Yr
|N/A
|-4.8%
|292.0%
|6.92%
|3 Yr
|N/A*
|-1.7%
|58.7%
|35.00%
|5 Yr
|0.5%*
|-1.2%
|32.0%
|87.04%
|10 Yr
|0.3%*
|-0.7%
|15.2%
|32.94%
* Annualized
|Period
|ALNBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|1.5%
|9.3%
|75.59%
|2021
|N/A
|-3.3%
|5.2%
|80.00%
|2020
|N/A
|-2.0%
|3.6%
|10.81%
|2019
|0.9%
|-4.0%
|0.9%
|35.78%
|2018
|-0.6%
|-4.4%
|2.1%
|52.78%
|ALNBX
|Category Low
|Category High
|ALNBX % Rank
|Net Assets
|528 M
|48.4 M
|5.44 B
|37.40%
|Number of Holdings
|263
|53
|1243
|48.85%
|Net Assets in Top 10
|112 M
|14 M
|833 M
|32.82%
|Weighting of Top 10
|21.18%
|6.0%
|38.2%
|34.35%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ALNBX % Rank
|Bonds
|97.30%
|87.46%
|101.47%
|74.81%
|Other
|2.04%
|0.00%
|1.42%
|48.09%
|Cash
|1.19%
|-1.47%
|12.54%
|25.95%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|45.04%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|45.04%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|45.04%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ALNBX % Rank
|Derivative
|2.04%
|0.00%
|0.00%
|45.04%
|Cash & Equivalents
|1.19%
|0.00%
|12.54%
|25.95%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|45.04%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|1.08%
|51.91%
|Municipal
|0.00%
|87.46%
|100.00%
|74.81%
|Government
|0.00%
|-0.01%
|5.97%
|47.33%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ALNBX % Rank
|US
|97.30%
|84.46%
|100.29%
|72.52%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|16.04%
|27.48%
|ALNBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|0.09%
|1.82%
|10.00%
|Management Fee
|N/A
|0.08%
|0.60%
|37.40%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|86.67%
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.32%
|N/A
|ALNBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|2.00%
|4.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|5.00%
|10.71%
|ALNBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|ALNBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|2.00%
|114.00%
|25.19%
|ALNBX
|Category Low
|Category High
|ALNBX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|0.00%
|2.29%
|3.05%
|ALNBX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|ALNBX
|Category Low
|Category High
|ALNBX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|1.28%
|3.38%
|75.38%
|ALNBX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Oct 31, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 31, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2018
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2017
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 01, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2016
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|May 30, 2014
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2012
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2012
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2012
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2012
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jul 22, 2012
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2012
|$0.025
|DailyAccrualFund
|May 18, 2012
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2012
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2012
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2012
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jan 22, 2012
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2011
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Aug 21, 2011
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2011
|$0.025
|DailyAccrualFund
|May 22, 2011
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2011
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2011
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2011
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2011
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2010
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Aug 22, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2010
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 20, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2010
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Mar 21, 2010
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2010
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2010
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2009
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 22, 2009
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2009
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2009
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 21, 2009
|$0.027
|DailyAccrualFund
|May 20, 2009
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Mar 22, 2009
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 22, 2009
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2009
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2008
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jun 22, 2008
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 20, 2008
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2008
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2008
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2008
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2008
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2007
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2007
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2007
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 22, 2007
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2007
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 20, 2007
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 22, 2007
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2007
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2007
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2007
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2006
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2006
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 22, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2006
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 21, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2006
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2006
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2006
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 22, 2006
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2005
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 21, 2005
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2005
|$0.031
|DailyAccrualFund
|May 22, 2005
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2005
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Mar 18, 2005
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2005
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2005
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2004
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 19, 2004
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Aug 22, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|May 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Mar 21, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Feb 22, 2004
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2004
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 22, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jun 22, 2003
|$0.035
|DailyAccrualFund
|May 20, 2003
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2003
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2003
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2003
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2003
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2002
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2002
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2001
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2001
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2000
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2000
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2000
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2000
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2000
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|May 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 2000
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 2000
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|May 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1999
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1999
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|May 20, 1998
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1998
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1998
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1998
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1998
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1997
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1996
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1995
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 31, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1995
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 31, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1994
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1993
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1993
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1993
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|May 28, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1993
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1993
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1993
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1993
|$0.036
|OrdinaryDividend
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