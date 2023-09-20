Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Closed-end mutual fund
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|AFOVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AFOVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|AFOVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AFOVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF
|Category Low
|Category High
|AFOVF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|AFOVF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|AFOVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF
|Category Low
|Category High
|AFOVF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|AFOVF
|Category Low
|Category High
|AFOVF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AFOVF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Sep 01, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Feb 24, 2023
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2022
|$0.099
|OrdinaryDividend
|Feb 25, 2022
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Feb 23, 2021
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 2020
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Feb 24, 2020
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2019
|$0.095
|OrdinaryDividend
|Feb 25, 2019
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2018
|$0.104
|OrdinaryDividend
|Feb 23, 2018
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2017
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Feb 24, 2017
|$0.076
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2016
|$0.108
|OrdinaryDividend
|Feb 19, 2016
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Aug 28, 2015
|$0.104
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2014
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Mar 18, 2005
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Aug 14, 2002
|$0.088
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2002
|$0.010
|ExtraDividend
|Aug 15, 2001
|$0.033
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2001
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2001
|$0.010
|ExtraDividend
|Aug 16, 2000
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2000
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1999
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 1999
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Sep 04, 1998
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 1998
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Sep 12, 1997
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 13, 1996
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 1996
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 13, 1995
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Oct 28, 1994
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Oct 08, 1993
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Oct 16, 1992
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Oct 18, 1991
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Apr 05, 1991
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Oct 05, 1990
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Apr 06, 1990
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Oct 06, 1989
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 1989
|$0.019
|ExtraDividend
|Apr 07, 1989
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 1988
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 1988
|$0.023
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...