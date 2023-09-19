Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
AAMEJX | Fund
$73.19
-
-
-
YTD Return
-1.0%
1 yr return
0.3%
3 Yr Avg Return
-7.3%
5 Yr Avg Return
-21.6%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
AAMEJX | Fund
$73.19
-
-
-
|Period
|AAMEJX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|0.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-7.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-21.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-21.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AAMEJX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-19.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|-10.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|3.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|11.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-85.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|AAMEJX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|0.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-7.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-21.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-21.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AAMEJX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-18.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|-3.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|7.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|11.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-85.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX
|Category Low
|Category High
|AAMEJX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|AAMEJX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|AAMEJX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX
|Category Low
|Category High
|AAMEJX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|AAMEJX
|Category Low
|Category High
|AAMEJX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AAMEJX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 25, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Nov 25, 2022
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Oct 25, 2022
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Jul 25, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Jun 25, 2022
|$0.070
|OrdinaryDividend
|May 25, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Dec 25, 2021
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Oct 25, 2021
|$0.630
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2021
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2021
|$0.090
|OrdinaryDividend
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