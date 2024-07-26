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INDU/GSF 24

mutual fund
AAFKXXX
Payout Change
None
Price as of:
$158.08 -2.12 -1.32%
primary theme
N/A
share class
Other (AAWGIXX) Other (AAOVZXX) Other (AAARKXX) Other (ABBOSXX) Other (ABBPXXX) Other (ABBVZXX) Other (ABBWHXX) Other (ABBPPXX) Other (AAMIYXX) Other (ABFVWXX) Other (ABDNIXX) Other (AAFKXXX) Other (AAYINXX) Other (AAKWAXX) Other (ABCHDXX) Other (AAEOTXX) Other (ABCKSXX) Other (ABBSSXX) Other (AAGWPXX) Other (ABFWLXX) Other (AAWMOXX) Other (ABBPQXX) Other (AAUWSXX) Other (ABCSLXX) Other (ABBPTXX) Other (ABBVYXX) Other (ABCVDXX) Other (ABCVFXX) Other (ABDHGXX)
AAFKXXX (Mutual Fund)

INDU/GSF 24

Payout Change
None
Price as of:
$158.08 -2.12 -1.32%
primary theme
N/A
share class
Other (AAWGIXX) Other (AAOVZXX) Other (AAARKXX) Other (ABBOSXX) Other (ABBPXXX) Other (ABBVZXX) Other (ABBWHXX) Other (ABBPPXX) Other (AAMIYXX) Other (ABFVWXX) Other (ABDNIXX) Other (AAFKXXX) Other (AAYINXX) Other (AAKWAXX) Other (ABCHDXX) Other (AAEOTXX) Other (ABCKSXX) Other (ABBSSXX) Other (AAGWPXX) Other (ABFWLXX) Other (AAWMOXX) Other (ABBPQXX) Other (AAUWSXX) Other (ABCSLXX) Other (ABBPTXX) Other (ABBVYXX) Other (ABCVDXX) Other (ABCVFXX) Other (ABDHGXX)
AAFKXXX (Mutual Fund)

INDU/GSF 24

Payout Change
None
Price as of:
$158.08 -2.12 -1.32%
primary theme
N/A
share class
Other (AAWGIXX) Other (AAOVZXX) Other (AAARKXX) Other (ABBOSXX) Other (ABBPXXX) Other (ABBVZXX) Other (ABBWHXX) Other (ABBPPXX) Other (AAMIYXX) Other (ABFVWXX) Other (ABDNIXX) Other (AAFKXXX) Other (AAYINXX) Other (AAKWAXX) Other (ABCHDXX) Other (AAEOTXX) Other (ABCKSXX) Other (ABBSSXX) Other (AAGWPXX) Other (ABFWLXX) Other (AAWMOXX) Other (ABBPQXX) Other (AAUWSXX) Other (ABCSLXX) Other (ABBPTXX) Other (ABBVYXX) Other (ABCVDXX) Other (ABCVFXX) Other (ABDHGXX)

Name

As of 07/26/2024

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

INDU/GSF 24

AAFKXXX | Fund

$158.08

-

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$160.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

As of 07/26/2024

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

INDU/GSF 24

AAFKXXX | Fund

$158.08

-

0.00%

-

AAFKXXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    INDU/GSF 24
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    Aug 04, 2023
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Other
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    N/A

Fund Description

AAFKXXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period AAFKXXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period AAFKXXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2023 N/A N/A N/A N/A
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period AAFKXXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period AAFKXXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2023 N/A N/A N/A N/A
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

AAFKXXX - Holdings

Concentration Analysis

AAFKXXX Category Low Category High AAFKXXX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High AAFKXXX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

AAFKXXX - Expenses

Operational Fees

AAFKXXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

AAFKXXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

AAFKXXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

AAFKXXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

AAFKXXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

AAFKXXX Category Low Category High AAFKXXX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

AAFKXXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

AAFKXXX Category Low Category High AAFKXXX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

AAFKXXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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AAFKXXX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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