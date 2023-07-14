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Rating Breakdown
Avg.
Relative Strength
The relative strength of a dividend stock indicates whether the stock is uptrending or not. The major determining factor in this rating is whether the stock is trading close to its 52-week-high.
Overall Yield Attractiveness
If a stock’s yield is above or near the market average then it will be rated higher within this parameter. High dividend yields (usually over 10%) should be considered extremely risky, while low dividend yields (1% or less) are simply not very beneficial to long-term investors.
Dividend Reliability
A stock’s dividend reliability is determined by a healthy payout ratio that is higher than other stocks. A company that pays out close to half its earnings as dividends and retains the other half of earnings has ample room to grow its business and pay out more dividends in the future.
Dividend Uptrend
A stock’s Dividend Uptrend rating is dependent on the company’s price-to-earnings (P/E) ratio to evaluate whether or not a stock’s dividend is likely to trend upward. If a stock is valued near, or slightly below the market average, research has shown that the market expects the stock’s dividend to increase.
Earnings Growth
A stock’s Earnings Growth rating evaluates a company’s expected EPS for the current financial year and compares it to next financial year’s expected EPS. Stocks with single-digit growth estimates will have a higher rating than others, as our research has shown that well-established dividend-paying companies have modest earnings growth estimates.
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Angel Oak UltraShort Income ETF

Active ETF
UYLD
Payout Change
Pending
Price as of:
$50.47 +0.02 +0.04%
primary theme
N/A
UYLD (ETF)

Angel Oak UltraShort Income ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$50.47 +0.02 +0.04%
primary theme
N/A
UYLD (ETF)

Angel Oak UltraShort Income ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$50.47 +0.02 +0.04%
primary theme
N/A

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Angel Oak UltraShort Income ETF

UYLD | Active ETF

$50.47

$86.8 M

4.30%

$2.17

0.55%

Vitals

YTD Return

1.3%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$86.8 M

Holdings in Top 10

25.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$50.5
$50.02
$50.74

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.55%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Angel Oak UltraShort Income ETF

UYLD | Active ETF

$50.47

$86.8 M

4.30%

$2.17

0.55%

UYLD - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 4.3%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Angel Oak UltraShort Income ETF
  • Fund Family Name
    Angel Oak Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

In pursuing its investment objective, the Fund will, under normal circumstances, invest in securities which cause the Fund to have a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of less than one year.
The Fund invests primarily in agency and non-agency residential mortgage-backed securities (“RMBS”), asset-backed securities (“ABS”), including securities or securitizations backed by assets such as credit card receivables, student loans, automobile loans, and residential and commercial real estate, collateralized loan obligations (“CLOs”), collateralized debt obligations (“CDOs”), collateralized mortgage obligations (“CMOs”), and other debt securitizations (collectively, “Structured Products”); corporate debt and other debt securities; and U.S. Treasury and U.S. government agency securities.
The Fund may invest up to 25% of its net assets in CLOs.
The Fund may invest in other investment companies, including closed-end investment companies and open-end investment companies, which may operate as traditional mutual funds, exchange-traded funds (“ETFs”) or business development companies (“BDCs”). The other investment companies in which the Fund invests may be part of the same group of investment companies as the Fund.
The Fund will concentrate its investments in agency and non-agency RMBS and commercial mortgage-backed securities (“CMBS”) (collectively, “MBS”). This means that, under normal circumstances, the Fund will invest more than 25% of its total assets in MBS (measured at the time of purchase). The Fund will not concentrate its investments in any other group of industries. The Fund’s policy to concentrate its investments in MBS is fundamental and may not be changed without shareholder approval.
The fixed income instruments in which the Fund invests may include those of issuers from the United States and other countries. The Fund’s investments in foreign debt securities will typically be denominated in U.S. dollars.
The Fund may invest up to 15% of its net assets in investments that are deemed to be illiquid, which may include private placements, certain Rule 144A securities (which are subject to resale restrictions), and securities of issuers that are bankrupt or in default.
The Fund is not a money market fund and does not seek to maintain a stable net asset value (“NAV”).
The Fund may engage in active and frequent trading of its portfolio securities.
The Fund may invest, without limitation, in securities of any maturity and duration, but, under normal circumstances, the Fund will have a dollar-weighted average maturity of less than two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. Maturity refers to the length of time until a debt security’s principal is repaid with interest. Duration is a measure used to determine the sensitivity of a security’s price to changes in interest rates. Duration incorporates a security’s yield, coupon, final maturity, call and put features and prepayment exposure into one measure, with a higher duration indicating greater sensitivity to interest rates. For example, if a portfolio has a duration of two years, and interest rates increase (fall) by 1%, the portfolio would decline (increase) in value by approximately 2%. However, duration may not accurately reflect the true interest rate sensitivity of instruments held by the Fund and, therefore the Fund’s exposure to changes in interest rates.
The Fund may invest in high-yield securities and securities that are not rated by any rating agencies. These “high-yield” securities (also known as “junk bonds”) will be rated BB+ or lower by Standard & Poor’s Rating Group (“S&P”) or will be of equivalent quality rating from another Nationally Recognized Statistical Ratings Organization. If a bond is unrated, the Adviser may determine whether it is of comparable quality and therefore eligible for the Fund’s investment. Although the Fund will not acquire investments of issuers that are in default at the time of investment, the Fund may hold such securities if an investment subsequently defaults.
In pursuing its investment objective or for hedging purposes, the Fund may utilize borrowing, and various types of derivative instruments, including structured products, swaps, futures contracts, and options, although the Adviser expects that not all such derivatives will be used at all times. Such derivatives may trade over-the-counter or on an exchange and may principally be used for one or more of the following purposes: speculation, currency hedging, duration management, credit deterioration hedging, hedges against broad market movements, or to pursue the Fund’s investment objective. The Fund may borrow to the maximum extent permitted by applicable law, which generally means that the Fund may borrow up to one-third of its total assets. The Fund may also invest in reverse repurchase agreements.
The Fund’s allocation of its assets into various asset classes within its investment strategy will depend on the views of the Adviser as to the best value relative to what is currently available in the marketplace. Investment decisions are made based on fundamental research and analysis to identify issuers with the ability to improve their credit profile over time with attractive valuations, resulting in both income and potential capital appreciation. In selecting investments, including Structured Products, the Adviser may consider maturity, yield, and ratings information and opportunities for price appreciation among other criteria. The Adviser also analyzes a variety of factors when selecting investments for the Fund, such as collateral quality, credit support, structure and market conditions. The Adviser attempts to diversify risks that arise from position sizes, geography, ratings, duration, deal structure and collateral values. The Adviser will also seek to invest in securities that have relatively low volatility. The Adviser seeks to limit risk of principal by targeting assets that it considers undervalued. From time to time, the Fund may allocate its assets so as to focus on particular types of securities.
As part of its investment process, the Adviser also considers certain environmental, social and governance (“ESG”) and sustainability factors that it believes could have a material negative or positive impact on the risk profiles of the issuers or underlying collateral assets of certain securities in which the Fund may invest. These determinations may not be conclusive, and
securities that may be negatively impacted by such factors may be purchased and retained by the Fund while the Fund may divest or not invest in securities that may be positively impacted by such factors. The Adviser may sell investments, including Structured Products, if it determines that any of the mentioned factors have changed materially from its initial analysis or that other factors indicate that an investment is no longer earning a return commensurate with its risk or that a different security will better help the Fund achieve its investment objective.
The Fund is classified as a non-diversified fund under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), and, therefore, may invest a greater percentage of its assets in fewer issuers than diversified funds.
The Fund is an actively managed ETF, which is a fund that trades like other publicly-traded securities. The Fund is not an index fund and does not seek to replicate the performance of a specified index.
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UYLD - Performance

Return Ranking - Trailing

Period UYLD Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.3% N/A N/A N/A
1 Yr 0.0% N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr 0.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period UYLD Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period UYLD Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period UYLD Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

UYLD - Holdings

Concentration Analysis

UYLD Category Low Category High UYLD % Rank
Net Assets 86.8 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 22 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 8.88 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 25.35% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Note/Bond 3.84%
  2. Madison Park Funding XXX LTD 2.94%
  3. USASF Receivables 2020-1 LLC 2.31%
  4. First American Government Obligations Fund 2.19%
  5. Westlake Automobile Receivables Trust 2023-1 1.98%
  6. United States Treasury Bill 1.95%
  7. United States Treasury Bill 1.94%
  8. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.80%
  9. Citibank Credit Card Issuance Trust 1.78%
  10. Voya CLO 2014-2 Ltd 1.63%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High UYLD % Rank
Cash 		72.00% N/A N/A N/A
Bonds 		22.58% N/A N/A N/A
Other 		5.42% N/A N/A N/A
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High UYLD % Rank
Cash & Equivalents 		3.67% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High UYLD % Rank
US 		22.58% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

UYLD - Expenses

Operational Fees

UYLD Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.55% N/A N/A N/A
Management Fee 0.01% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

UYLD Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

UYLD Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

UYLD Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

UYLD - Distributions

Dividend Yield Analysis

UYLD Category Low Category High UYLD % Rank
Dividend Yield 4.30% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

UYLD Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

UYLD Category Low Category High UYLD % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

UYLD Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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UYLD - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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