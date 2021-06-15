Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
NameAs of
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|TIPUF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|TIPUF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|4.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|TIPUF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|TIPUF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|4.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF
|Category Low
|Category High
|TIPUF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|TIPUF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|TIPUF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF
|Category Low
|Category High
|TIPUF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|TIPUF
|Category Low
|Category High
|TIPUF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|TIPUF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Apr 28, 2017
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Aug 26, 2016
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2016
|$0.033
|OrdinaryDividend
|Aug 21, 2015
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Apr 24, 2015
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2014
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Apr 25, 2014
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2013
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2013
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Aug 24, 2012
|$0.024
|OrdinaryDividend
|May 22, 2012
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Aug 26, 2011
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2011
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2010
|$0.016
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2010
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Aug 27, 2009
|$0.750
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2009
|$0.750
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2008
|$0.300
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2008
|$0.300
|OrdinaryDividend
|Aug 24, 2007
|$0.500
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2006
|$0.600
|OrdinaryDividend
|Apr 25, 2006
|$0.700
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2005
|$0.600
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2005
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Aug 23, 2004
|$0.300
|OrdinaryDividend
|May 21, 2004
|$0.700
|OrdinaryDividend
|Sep 10, 2003
|$0.300
|OrdinaryDividend
|May 23, 2003
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Sep 10, 2002
|$0.300
|OrdinaryDividend
|May 24, 2002
|$0.150
|OrdinaryDividend
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