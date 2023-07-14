Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$43.70
-
0.00%
-
YTD Return
9.1%
1 yr return
13.9%
3 Yr Avg Return
43.5%
5 Yr Avg Return
4.4%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$43.70
-
0.00%
-
|Period
|SRMKF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|9.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|13.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|43.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|4.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|SRMKF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|SRMKF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|SRMKF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF
|Category Low
|Category High
|SRMKF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|SRMKF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|SRMKF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF
|Category Low
|Category High
|SRMKF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|SRMKF
|Category Low
|Category High
|SRMKF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|SRMKF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 22, 2023
|$0.957
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2023
|$0.883
|OrdinaryDividend
|Dec 22, 2022
|$0.859
|OrdinaryDividend
|Sep 22, 2022
|$0.864
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2022
|$0.857
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2022
|$0.744
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2021
|$0.636
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 2021
|$0.681
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2021
|$0.759
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2021
|$0.861
|OrdinaryDividend
|Dec 17, 2020
|$0.891
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2020
|$0.671
|OrdinaryDividend
|Jun 25, 2020
|$0.819
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2020
|$0.615
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2019
|$1.024
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2019
|$1.109
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2019
|$1.097
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2019
|$1.212
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2018
|$1.037
|OrdinaryDividend
|Sep 27, 2018
|$1.136
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2018
|$1.157
|OrdinaryDividend
|Mar 22, 2018
|$1.118
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2017
|$1.158
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2017
|$1.116
|OrdinaryDividend
|Jun 22, 2017
|$1.169
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2017
|$1.240
|OrdinaryDividend
|Dec 22, 2016
|$1.245
|OrdinaryDividend
|Sep 22, 2016
|$1.304
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2016
|$1.488
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2016
|$1.486
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2015
|$1.140
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2015
|$1.443
|OrdinaryDividend
|Jun 25, 2015
|$1.478
|OrdinaryDividend
|Mar 26, 2015
|$1.503
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2014
|$1.497
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2014
|$1.755
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2014
|$1.729
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2014
|$1.594
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2013
|$1.479
|OrdinaryDividend
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