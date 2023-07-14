Home
Guide
Picks
High Yield
Dates
Monthly
Screener
Resources
ESG
Retire
Channels
Continue to site >
Trending ETFs
Rating
Sector Rating
Recommendation *
Avoid
Neutral
Fair
Quality
Rating Breakdown
Avg.
Relative Strength
The relative strength of a dividend stock indicates whether the stock is uptrending or not. The major determining factor in this rating is whether the stock is trading close to its 52-week-high.
Overall Yield Attractiveness
If a stock’s yield is above or near the market average then it will be rated higher within this parameter. High dividend yields (usually over 10%) should be considered extremely risky, while low dividend yields (1% or less) are simply not very beneficial to long-term investors.
Dividend Reliability
A stock’s dividend reliability is determined by a healthy payout ratio that is higher than other stocks. A company that pays out close to half its earnings as dividends and retains the other half of earnings has ample room to grow its business and pay out more dividends in the future.
Dividend Uptrend
A stock’s Dividend Uptrend rating is dependent on the company’s price-to-earnings (P/E) ratio to evaluate whether or not a stock’s dividend is likely to trend upward. If a stock is valued near, or slightly below the market average, research has shown that the market expects the stock’s dividend to increase.
Earnings Growth
A stock’s Earnings Growth rating evaluates a company’s expected EPS for the current financial year and compares it to next financial year’s expected EPS. Stocks with single-digit growth estimates will have a higher rating than others, as our research has shown that well-established dividend-paying companies have modest earnings growth estimates.
Upgrade to Premium to get unlimited access to Ratings, Recommendations, Payout Estimates, and more.
You take care of your investments. We like that.
Upgrade to Premium to access your Watchlist and more.
Or Login to Your Premium Account

IQ MacKay Multi-Sector Income ETF

Active ETF
MMSB
Payout Change
Pending
Price as of:
$23.97 -0.02 -0.06%
primary theme
N/A
MMSB (ETF)

IQ MacKay Multi-Sector Income ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$23.97 -0.02 -0.06%
primary theme
N/A
MMSB (ETF)

IQ MacKay Multi-Sector Income ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$23.97 -0.02 -0.06%
primary theme
N/A

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

IQ MacKay Multi-Sector Income ETF

MMSB | Active ETF

$23.97

$23.6 M

4.62%

$1.11

0.96%

Vitals

YTD Return

1.4%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$23.6 M

Holdings in Top 10

18.5%

52 WEEK LOW AND HIGH

$24.0
$22.73
$25.50

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.96%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

IQ MacKay Multi-Sector Income ETF

MMSB | Active ETF

$23.97

$23.6 M

4.62%

$1.11

0.96%

MMSB - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 4.6%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    IQ MacKay Multi-Sector Income ETF
  • Fund Family Name
    IndexIQ
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Fund is an actively managed ETF and thus does not seek to replicate the performance of a specific index. Instead, the Fund uses an active management strategy to meet its investment objective. Consequently, investors should not expect the Fund’s returns to track the returns of any index or market for any period of time.
The Fund seeks to achieve its investment objective primarily through a flexible multisector investment process that allocates investments across the global fixed-income markets. The Fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of debt or debt-related securities such as: debt or
debt-related securities issued or guaranteed by the U.S. or foreign governments, their agencies or instrumentalities; obligations of international or supranational entities; debt or debt-related securities issued by U.S. or foreign corporate entities; zero coupon bonds; municipal bonds; mortgage-related and other asset-backed securities; bank loans; loan participation interests; convertible bonds; contingent convertible securities (CoCos); variable or floating rate debt securities; preferred securities; and hybrid instruments. The Fund may invest up to 60% of its assets in debt instruments that are rated below investment grade by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”) (such securities rated lower than BBB- and Baa3), or if unrated, judged to be of comparable quality by the Subadvisor. Securities that are rated below investment grade by NRSROs are commonly referred to as “high-yield securities” or “junk bonds.” If NRSROs assign different ratings to the same security, the Fund will use the higher rating for purposes of determining the instrument’s credit quality. The securities may be denominated in U.S. or foreign currencies, and may have fixed, variable, floating or inverse floating rates of interest. The Fund may invest without limitation in securities of foreign issuers and may invest up to 20% of its assets in emerging market issuers. Up to 20% of the Fund’s assets may be exposed to non-US currency risk. Generally, an issuer of a security is considered to be U.S. or foreign based on the issuer’s “country of risk,” as determined by a third-party service provider. The currency exposure of non-U.S. investments may or may not be hedged. The Fund may invest up to 5% of its total assets in exchange-traded funds and other exchange-traded vehicles, mutual funds and closed-end funds.
The Fund intends to invest in a broad array of fixed-income sectors to achieve its investment objective. The Fund will not be constrained by portfolio management relative to an index. Because the Fund does not track a fixed-income index, its performance may vary at times and demonstrate low correlation to traditional fixed-income indices.
The Fund will generally seek to maintain a portfolio modified duration to worst that does not exceed the duration of the Bloomberg Barclays U.S. Universal Index by more than 1 year. Duration is a measure used to determine the sensitivity of a security’s price to changes in interest rates. The longer a security’s duration, the more sensitive it will be to changes in interest rates.
The Fund may invest in derivatives, such as futures, options, forward commitments and interest rate, credit default and total return swaps to try to enhance returns or reduce the risk of loss by hedging certain of its holdings or manage duration.
The Fund may purchase or sell securities on a when-issued, delayed delivery or forward commitment basis. The Fund may, without limitation, seek to obtain market exposure to the securities in which it primarily invests by entering into a series of purchase and sale contracts or by using other investment techniques (such as buy backs or dollar rolls).
Investment Process: MacKay Shields LLC (the “Subadvisor”) seeks to identify investment opportunities through an investment process focused on macroeconomic analysis and bottom-up security selection. The Subadvisor allocates the Fund’s investments among various fixed income sectors and other securities and investments based on current and projected economic and market conditions. The Fund may invest across fixed income sectors, geographies and credit qualities, and in additional types of securities and investments.
The Subadvisor’s investment process includes a risk analysis that gives consideration to a variety of security-specific risks, including but not limited to, environmental, social and governance (“ESG”) risks that may have a material impact on the performance of a security. In addition to proprietary research, the Subadvisor may use third-party screening tools and rating systems to identify ESG risk factors that may not have been captured through its own research. The Subadvisor’s consideration of ESG risk is weighed against other criteria and therefore does not mean that any sectors, industries or individual securities are explicitly excluded from the Fund.
The Subadvisor may sell a security if it believes the security will no longer contribute to meeting the investment objective of the Fund. In considering whether to sell a security, the Subadvisor may evaluate, among other things, the condition of the domestic and foreign economies, and meaningful changes in the issuer’s financial condition, including changes in the issuer’s credit risk and competitiveness.
Read More

MMSB - Performance

Return Ranking - Trailing

Period MMSB Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.4% N/A N/A N/A
1 Yr 0.0% N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr 0.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period MMSB Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period MMSB Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period MMSB Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

MMSB - Holdings

Concentration Analysis

MMSB Category Low Category High MMSB % Rank
Net Assets 23.6 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 522 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 4.26 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 18.50% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Note/Bond 5.35%
  2. United States Treasury Note/Bond 3.16%
  3. United States Treasury Note/Bond 2.76%
  4. Dreyfus Government Cash Management 2.18%
  5. UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 1.56%
  6. State of Illinois 1.13%
  7. Fannie Mae Pool 1.05%
  8. New Jersey Turnpike Authority 1.03%
  9. State of Washington 1.01%
  10. California State University 1.01%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High MMSB % Rank
Bonds 		90.11% N/A N/A N/A
Other 		7.03% N/A N/A N/A
Cash 		2.86% N/A N/A N/A
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High MMSB % Rank
Cash & Equivalents 		0.64% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		-1.08% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High MMSB % Rank
US 		90.11% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

MMSB - Expenses

Operational Fees

MMSB Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.96% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

MMSB Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

MMSB Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

MMSB Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

MMSB - Distributions

Dividend Yield Analysis

MMSB Category Low Category High MMSB % Rank
Dividend Yield 4.62% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

MMSB Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

MMSB Category Low Category High MMSB % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

MMSB Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

View More +

MMSB - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

Advertisement

×

Wait! Rates are rising, is your portfolio ready?

×