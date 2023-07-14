Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.4%
1 yr return
0.0%
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$23.6 M
Holdings in Top 10
18.5%
Expense Ratio 0.96%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|MMSB Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MMSB Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|MMSB Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MMSB Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB
|Category Low
|Category High
|MMSB % Rank
|Net Assets
|23.6 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|522
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|4.26 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|18.50%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MMSB % Rank
|Bonds
|90.11%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|7.03%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|2.86%
|N/A
|N/A
|N/A
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MMSB % Rank
|Cash & Equivalents
|0.64%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|-1.08%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MMSB % Rank
|US
|90.11%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.96%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|MMSB Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB
|Category Low
|Category High
|MMSB % Rank
|Dividend Yield
|4.62%
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|MMSB
|Category Low
|Category High
|MMSB % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MMSB
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 10, 2023
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2023
|$0.106
|OrdinaryDividend
|May 05, 2023
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Apr 10, 2023
|$0.098
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2023
|$0.089
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2023
|$0.094
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2023
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2022
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Nov 07, 2022
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2022
|$0.087
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2022
|$0.099
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...