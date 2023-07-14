Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$85.85
-
0.00%
-
YTD Return
2.3%
1 yr return
6.6%
3 Yr Avg Return
3.2%
5 Yr Avg Return
2.3%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$85.85
-
0.00%
-
|Period
|IVVVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|2.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|6.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|3.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|2.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IVVVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IVVVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IVVVF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF
|Category Low
|Category High
|IVVVF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IVVVF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IVVVF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF
|Category Low
|Category High
|IVVVF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|IVVVF
|Category Low
|Category High
|IVVVF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IVVVF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$2.338
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$1.962
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$1.686
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$1.776
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$2.060
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2020
|$2.158
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$2.230
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$2.387
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2019
|$2.463
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2018
|$2.487
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2018
|$2.374
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$2.470
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$2.577
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$2.845
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$2.509
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2015
|$2.259
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 2015
|$2.248
|OrdinaryDividend
|Dec 18, 2014
|$2.222
|OrdinaryDividend
|Jun 11, 2014
|$2.062
|OrdinaryDividend
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