Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
ISHRF | ETF
$150.05
-
0.00%
-
YTD Return
-1.0%
1 yr return
0.4%
3 Yr Avg Return
-4.7%
5 Yr Avg Return
-2.7%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
ISHRF | ETF
$150.05
-
0.00%
-
|Period
|ISHRF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|0.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-4.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-2.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ISHRF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|ISHRF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ISHRF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF
|Category Low
|Category High
|ISHRF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ISHRF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|ISHRF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF
|Category Low
|Category High
|ISHRF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|ISHRF
|Category Low
|Category High
|ISHRF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ISHRF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$1.574
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$1.373
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$1.162
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.908
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$1.013
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.985
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.987
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$1.069
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$1.107
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2021
|$1.118
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2020
|$1.102
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$1.100
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$1.081
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2020
|$1.105
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$1.176
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2019
|$1.125
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2019
|$1.201
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2019
|$1.232
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2018
|$1.250
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2018
|$1.311
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2018
|$1.304
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$1.290
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$1.360
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$1.299
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$1.248
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$1.279
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$1.442
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$1.559
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2016
|$1.573
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2015
|$1.736
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 2015
|$1.688
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 2015
|$1.686
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2015
|$1.729
|OrdinaryDividend
|Dec 18, 2014
|$1.988
|OrdinaryDividend
|Sep 10, 2014
|$1.949
|OrdinaryDividend
|Jun 11, 2014
|$1.797
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2014
|$1.900
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2011
|$2.433
|OrdinaryDividend
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