Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IHHSF | ETF
$43.47
-
0.00%
-
YTD Return
1.7%
1 yr return
7.9%
3 Yr Avg Return
6.0%
5 Yr Avg Return
2.3%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IHHSF | ETF
$43.47
-
0.00%
-
|Period
|IHHSF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|7.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|6.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|2.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IHHSF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IHHSF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IHHSF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF
|Category Low
|Category High
|IHHSF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IHHSF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IHHSF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF
|Category Low
|Category High
|IHHSF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|IHHSF
|Category Low
|Category High
|IHHSF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHHSF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 26, 2023
|$0.374
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2023
|$0.440
|OrdinaryDividend
|Jan 25, 2023
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Oct 26, 2022
|$0.641
|OrdinaryDividend
|Jul 27, 2022
|$0.313
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.477
|OrdinaryDividend
|Jan 26, 2022
|$0.174
|OrdinaryDividend
|Oct 27, 2021
|$0.604
|OrdinaryDividend
|Jul 28, 2021
|$0.311
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2021
|$0.372
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2021
|$0.096
|OrdinaryDividend
|Oct 28, 2020
|$0.364
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2020
|$0.345
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2020
|$0.223
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 2020
|$0.216
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2019
|$0.474
|OrdinaryDividend
|Jul 24, 2019
|$0.452
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2019
|$0.487
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 2019
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Oct 24, 2018
|$0.501
|OrdinaryDividend
|Jul 25, 2018
|$0.482
|OrdinaryDividend
|Apr 25, 2018
|$0.361
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2018
|$0.235
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2017
|$0.521
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2017
|$0.379
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2017
|$0.381
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2017
|$0.216
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2016
|$0.416
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2016
|$0.393
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2016
|$0.310
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2016
|$0.226
|OrdinaryDividend
|Oct 28, 2015
|$0.510
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 2015
|$0.459
|OrdinaryDividend
|Apr 16, 2015
|$0.320
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2015
|$0.248
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2014
|$0.511
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 2014
|$0.523
|OrdinaryDividend
|Apr 16, 2014
|$0.349
|OrdinaryDividend
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