Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
ICDXF | ETF
$21.09
-
0.00%
-
YTD Return
0.0%
1 yr return
0.8%
3 Yr Avg Return
9.2%
5 Yr Avg Return
3.6%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
ICDXF | ETF
$21.09
-
0.00%
-
|Period
|ICDXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|0.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|9.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|3.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|1.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ICDXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|ICDXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ICDXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF
|Category Low
|Category High
|ICDXF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ICDXF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|ICDXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF
|Category Low
|Category High
|ICDXF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|ICDXF
|Category Low
|Category High
|ICDXF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ICDXF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 30, 2023
|$0.168
|OrdinaryDividend
|Jan 05, 2023
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2022
|$0.141
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.147
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2021
|$0.152
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.158
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2020
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2019
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2019
|$0.171
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2018
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2018
|$0.175
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.176
|OrdinaryDividend
|Jan 05, 2017
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2016
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2016
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2015
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2014
|$0.210
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2013
|$0.210
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2013
|$0.241
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2012
|$0.214
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2012
|$0.244
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2011
|$0.217
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.242
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2010
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2009
|$0.247
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2009
|$0.234
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2008
|$0.309
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2008
|$0.255
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2007
|$0.222
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2007
|$0.237
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2006
|$0.255
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2006
|$0.231
|OrdinaryDividend
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