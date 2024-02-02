Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 02/02/2024
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.8%
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$59.4 M
Holdings in Top 10
24.2%
Expense Ratio 0.39%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
NameAs of 02/02/2024
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|DCRE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DCRE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|DCRE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DCRE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE
|Category Low
|Category High
|DCRE % Rank
|Net Assets
|59.4 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|97
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|14.4 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|24.18%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DCRE % Rank
|Bonds
|89.43%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|7.84%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|2.73%
|N/A
|N/A
|N/A
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DCRE % Rank
|Cash & Equivalents
|2.30%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DCRE % Rank
|US
|89.43%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.39%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.39%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|DCRE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE
|Category Low
|Category High
|DCRE % Rank
|Dividend Yield
|5.34%
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|DCRE
|Category Low
|Category High
|DCRE % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DCRE
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Feb 07, 2024
|$0.227
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2023
|$0.206
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2023
|$0.175
|OrdinaryDividend
|Nov 07, 2023
|$0.207
|OrdinaryDividend
|Oct 06, 2023
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2023
|$0.181
|OrdinaryDividend
|Aug 07, 2023
|$0.222
|OrdinaryDividend
|Jul 10, 2023
|$0.254
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2023
|$0.202
|OrdinaryDividend
|May 05, 2023
|$0.117
|OrdinaryDividend
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